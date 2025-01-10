https://sarabic.ae/20250110/المحكمة-العليا-ترفض-طلب-ترامب-تأجيل-حكم-قضية-شراء-الصمت-1096642260.html
المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل حكم قضية شراء الصمت
المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل حكم قضية شراء الصمت
سبوتنيك عربي
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T02:25+0000
2025-01-10T02:25+0000
2025-01-10T02:33+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
محاكمة دونالد ترامب
العالم
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وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت المحكمة العليا الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر الجمعة، وذلك قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.وفي مايو/آيار 2024، أدانت هيئة محلفين، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".
https://sarabic.ae/20240531/ترامب-يعتزم-استئناف-حكم-الإدانة-في-قضية-شراء-الصمت-1089395547.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاكمة دونالد ترامب, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاكمة دونالد ترامب, العالم
المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل حكم قضية شراء الصمت
02:25 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 02:33 GMT 10.01.2025)
رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.
وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت المحكمة العليا الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر الجمعة، وذلك قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.
وفي مايو/آيار 2024، أدانت هيئة محلفين، دونالد ترامب في 34 تهمة، بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي يُزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.
ونفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، كما انتقد وصف الأموال المدفوعة بأنها "أموال الصمت"، وبدلا من ذلك وصفها بأنها "اتفاقية عدم إفشاء قياسية".