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https://sarabic.ae/20250110/تقرير-نيمار-يتقاضى-22-مليون-يورو-لكل-لمسة-كرة-مع-الهلال-السعودي-1096644607.html
تقرير: نيمار يتقاضى 2.2 مليون يورو لكل لمسة كرة مع الهلال السعودي
تقرير: نيمار يتقاضى 2.2 مليون يورو لكل لمسة كرة مع الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
في صيف 2023، غادر النجم البرازيلي نيمار نادي باريس سان جيرمان بعد قضاء ما يقرب من 6 سنوات في صفوفه، وذلك في أعقاب أداء اعتبره العديد من جماهير النادي مخيبا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T06:56+0000
2025-01-10T06:56+0000
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اتجه بعدها إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة للنجوم العالميين بهدف تعزيز مكانته على الساحة الرياضية الدولية، حيث انضم إلى كوكبة من اللاعبين البارزين مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني، وسيكو فوفانا.لإغراء هؤلاء النجوم، قدمت الأندية السعودية عقودًا بأجور خيالية. على سبيل المثال، يحصل كريستيانو رونالدو على 263 مليون يورو سنويًا، وهو ما يقارب ضعف ما يتقاضاه ليونيل ميسي البالغ 124 مليون يورو. وحسب تقرير لصحيفة "فوت ميركاتو"، فإن نيمار انضم إلى هذه الفئة بأجر سنوي بلغ 101 مليون يورو، ليصبح ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في العالم لعام 2024.المفارقة أن هذا الراتب الهائل تحقق بالرغم من مشاركته في مباراتين فقط في عام 2024 مع نادي الهلال، بمجموع 42 دقيقة لعب، ما يعادل نحو 2.4 مليون يورو لكل دقيقة لعب.وكانت وكالة "غول إنترناشونال"، المسؤولة عن إدارة أعمال نيمار جونيور، قد أكدت في وقت سابق، جاهزية اللاعب للمشاركة مع الهلال في البطولات المحلية، مؤكدة أن حالته الفنية والبدنية مكتملة.وفي تصريح لصحيفة "الرياضية" السعودية، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أي معلومات حول استمرار نيمار مع الهلال، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود لإدارة النادي ومدرب الفريق، وليس له علاقة بجاهزية اللاعب أو حالته الصحية.من جهة أخرى، كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نيمار مرشح بقوة لمغادرة الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث أن عقده يمتد حتى صيف 2025.
https://sarabic.ae/20241117/نيمار-يستقر-على-الرحيل-عن-الهلال-السعودي-وأنباء-عن-تحديد-وجهته-المقبلة--1094881086.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار

تقرير: نيمار يتقاضى 2.2 مليون يورو لكل لمسة كرة مع الهلال السعودي

06:56 GMT 10.01.2025
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
في صيف 2023، غادر النجم البرازيلي نيمار نادي باريس سان جيرمان بعد قضاء ما يقرب من 6 سنوات في صفوفه، وذلك في أعقاب أداء اعتبره العديد من جماهير النادي مخيبا للآمال.
اتجه بعدها إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة للنجوم العالميين بهدف تعزيز مكانته على الساحة الرياضية الدولية، حيث انضم إلى كوكبة من اللاعبين البارزين مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني، وسيكو فوفانا.
لإغراء هؤلاء النجوم، قدمت الأندية السعودية عقودًا بأجور خيالية. على سبيل المثال، يحصل كريستيانو رونالدو على 263 مليون يورو سنويًا، وهو ما يقارب ضعف ما يتقاضاه ليونيل ميسي البالغ 124 مليون يورو.
وحسب تقرير لصحيفة "فوت ميركاتو"، فإن نيمار انضم إلى هذه الفئة بأجر سنوي بلغ 101 مليون يورو، ليصبح ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في العالم لعام 2024.
المفارقة أن هذا الراتب الهائل تحقق بالرغم من مشاركته في مباراتين فقط في عام 2024 مع نادي الهلال، بمجموع 42 دقيقة لعب، ما يعادل نحو 2.4 مليون يورو لكل دقيقة لعب.
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
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نيمار يستقر على الرحيل عن الهلال السعودي.. وأنباء عن تحديد وجهته المقبلة
17 نوفمبر 2024, 16:53 GMT
وخلال المباراتين، لمس نيمار الكرة 45 مرة فقط، ما يجعل قيمة كل لمسة للكرة 2.2 مليون يورو، في رقم قياسي غير مسبوق لأجر لاعب كرة قدم.
وكانت وكالة "غول إنترناشونال"، المسؤولة عن إدارة أعمال نيمار جونيور، قد أكدت في وقت سابق، جاهزية اللاعب للمشاركة مع الهلال في البطولات المحلية، مؤكدة أن حالته الفنية والبدنية مكتملة.
وفي تصريح لصحيفة "الرياضية" السعودية، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أي معلومات حول استمرار نيمار مع الهلال، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود لإدارة النادي ومدرب الفريق، وليس له علاقة بجاهزية اللاعب أو حالته الصحية.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نيمار مرشح بقوة لمغادرة الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث أن عقده يمتد حتى صيف 2025.
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