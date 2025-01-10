https://sarabic.ae/20250110/تقرير-نيمار-يتقاضى-22-مليون-يورو-لكل-لمسة-كرة-مع-الهلال-السعودي-1096644607.html

تقرير: نيمار يتقاضى 2.2 مليون يورو لكل لمسة كرة مع الهلال السعودي

تقرير: نيمار يتقاضى 2.2 مليون يورو لكل لمسة كرة مع الهلال السعودي

سبوتنيك عربي

في صيف 2023، غادر النجم البرازيلي نيمار نادي باريس سان جيرمان بعد قضاء ما يقرب من 6 سنوات في صفوفه، وذلك في أعقاب أداء اعتبره العديد من جماهير النادي مخيبا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T06:56+0000

2025-01-10T06:56+0000

2025-01-10T06:56+0000

مجتمع

رياضة

أخبار كرة القدم

منوعات

أخبار نادي الهلال السعودي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093087660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_632129320c3b8862e56d0e0301f159f2.jpg

اتجه بعدها إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة للنجوم العالميين بهدف تعزيز مكانته على الساحة الرياضية الدولية، حيث انضم إلى كوكبة من اللاعبين البارزين مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، ساديو ماني، وسيكو فوفانا.لإغراء هؤلاء النجوم، قدمت الأندية السعودية عقودًا بأجور خيالية. على سبيل المثال، يحصل كريستيانو رونالدو على 263 مليون يورو سنويًا، وهو ما يقارب ضعف ما يتقاضاه ليونيل ميسي البالغ 124 مليون يورو. وحسب تقرير لصحيفة "فوت ميركاتو"، فإن نيمار انضم إلى هذه الفئة بأجر سنوي بلغ 101 مليون يورو، ليصبح ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في العالم لعام 2024.المفارقة أن هذا الراتب الهائل تحقق بالرغم من مشاركته في مباراتين فقط في عام 2024 مع نادي الهلال، بمجموع 42 دقيقة لعب، ما يعادل نحو 2.4 مليون يورو لكل دقيقة لعب.وكانت وكالة "غول إنترناشونال"، المسؤولة عن إدارة أعمال نيمار جونيور، قد أكدت في وقت سابق، جاهزية اللاعب للمشاركة مع الهلال في البطولات المحلية، مؤكدة أن حالته الفنية والبدنية مكتملة.وفي تصريح لصحيفة "الرياضية" السعودية، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أي معلومات حول استمرار نيمار مع الهلال، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود لإدارة النادي ومدرب الفريق، وليس له علاقة بجاهزية اللاعب أو حالته الصحية.من جهة أخرى، كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نيمار مرشح بقوة لمغادرة الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث أن عقده يمتد حتى صيف 2025.

https://sarabic.ae/20241117/نيمار-يستقر-على-الرحيل-عن-الهلال-السعودي-وأنباء-عن-تحديد-وجهته-المقبلة--1094881086.html

أخبار نادي الهلال السعودي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار