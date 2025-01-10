https://sarabic.ae/20250110/ضابط-أمريكي-ينذر-بـاختفاء-الناتو-في-المستقبل-القريب--1096658371.html
ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب
ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
قال العقيد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، اليوم الجمعة، إن الناتو قد يختفي من الوجود في المستقبل القريب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T14:20+0000
2025-01-10T14:20+0000
2025-01-10T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي والمدون أندرو نابوليتانو، أنه "نحن على وشك رؤية الانهيار الكامل لحلف شمال الأطلسي، بقيادة ألمانيا. ليس هناك شك في ذلك. بمجرد حصولهم (حزب البديل من أجل ألمانيا) على السلطة الكاملة، سيشكلون تحالفهم الخاص وينسحبون من ألمانيا من التحالف وهذا سيؤدي إلى انهيار الكتلة".وفي ديسمبر/كانون الأول، قال تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إن الناتو يجب أن يحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096653564.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب
قال العقيد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، اليوم الجمعة، إن الناتو قد يختفي من الوجود في المستقبل القريب.
وأضاف في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي والمدون أندرو نابوليتانو، أنه "نحن على وشك رؤية الانهيار الكامل لحلف شمال الأطلسي، بقيادة ألمانيا. ليس هناك شك في ذلك. بمجرد حصولهم (حزب البديل من أجل ألمانيا) على السلطة الكاملة، سيشكلون تحالفهم الخاص وينسحبون من ألمانيا من التحالف وهذا سيؤدي إلى انهيار الكتلة".
وأضاف الخبير أنه بسبب هذا فإن الولايات المتحدة لديها مشاكل أكثر خطورة بكثير من قضية ضم غرينلاند.
وفي وقت سابق، عقد اجتماع في رامشتاين بألمانيا، بمشاركة وزراء دفاع العديد من دول الناتو وأمينه العام وممثلي أوكرانيا. وكما قال رئيس وزارة الدفاع البولندية فلاديسلاف كوسينياك كاميش، فإن المشاركين في الاجتماع كانوا منزعجين من الوضع في أوكرانيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إن الناتو يجب أن يحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا.