ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/ضابط-أمريكي-ينذر-بـاختفاء-الناتو-في-المستقبل-القريب--1096658371.html
ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب
ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
قال العقيد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، اليوم الجمعة، إن الناتو قد يختفي من الوجود في المستقبل القريب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T14:20+0000
2025-01-10T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096658212_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_d272133e7f54c599e93a60026fa17b98.jpg
وأضاف في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي والمدون أندرو نابوليتانو، أنه "نحن على وشك رؤية الانهيار الكامل لحلف شمال الأطلسي، بقيادة ألمانيا. ليس هناك شك في ذلك. بمجرد حصولهم (حزب البديل من أجل ألمانيا) على السلطة الكاملة، سيشكلون تحالفهم الخاص وينسحبون من ألمانيا من التحالف وهذا سيؤدي إلى انهيار الكتلة".وفي ديسمبر/كانون الأول، قال تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إن الناتو يجب أن يحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096653564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0a/1096658212_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_cad0fe5429b0d45dbc63af821f431e7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي ينذر بـ"اختفاء" الناتو في المستقبل القريب

14:20 GMT 10.01.2025
© Getty Images / picture allianceعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
قال العقيد بالجيش الأمريكي لورانس ويلكرسون، اليوم الجمعة، إن الناتو قد يختفي من الوجود في المستقبل القريب.
وأضاف في مقابلة مع المذيع التلفزيوني الأمريكي والمدون أندرو نابوليتانو، أنه "نحن على وشك رؤية الانهيار الكامل لحلف شمال الأطلسي، بقيادة ألمانيا. ليس هناك شك في ذلك. بمجرد حصولهم (حزب البديل من أجل ألمانيا) على السلطة الكاملة، سيشكلون تحالفهم الخاص وينسحبون من ألمانيا من التحالف وهذا سيؤدي إلى انهيار الكتلة".

وأضاف الخبير أنه بسبب هذا فإن الولايات المتحدة لديها مشاكل أكثر خطورة بكثير من قضية ضم غرينلاند.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
12:16 GMT

وفي وقت سابق، عقد اجتماع في رامشتاين بألمانيا، بمشاركة وزراء دفاع العديد من دول الناتو وأمينه العام وممثلي أوكرانيا. وكما قال رئيس وزارة الدفاع البولندية فلاديسلاف كوسينياك كاميش، فإن المشاركين في الاجتماع كانوا منزعجين من الوضع في أوكرانيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قال تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" إن الناتو يجب أن يحترم مصالح جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала