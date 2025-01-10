https://sarabic.ae/20250110/فلسطيني-يعيد-تدوير-أسلاك-الكهرباء-المهترئة-لصنع-سلال-تساعد-النازحين-في-قطاع-غزة-فيديو--1096656119.html

فلسطيني يعيد تدوير أسلاك الكهرباء المهترئة لصنع سلال تساعد النازحين في قطاع غزة... فيديو

فلسطيني يعيد تدوير أسلاك الكهرباء المهترئة لصنع سلال تساعد النازحين في قطاع غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الاول 2023، حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T12:15+0000

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ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتزداد معاناة النازحين مع حلول فصل الشتاء، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.تدوير أسلاك الكهرباء المهترئةومع استمرار الحرب على قطاع غزة، يعاني النازحون أوضاعا إنسانية صعبة، ومع عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، يحاول بعض النازحين إيجاد دخل ولو من بقايا أسلاك الكهرباء المهترئة.واستطاع حسام سليمان النازح في خان يونس تحويل أسلاك الكهرباء إلى سلال تساعد النازحين، ويقول حسام لوكالة "سبوتنيك": "نزحت مع عائلتي من رفح إلى خان يونس بسبب الاحتلال، وكان عليّ إيجاد دخل لعائلتي في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وهذه الأسلاك منتشرة بسبب الدمار الحاصل في القطاع، فجمعتها وبدأت في تحويلها إلى ألعاب للأطفال وكنت أشعر بالسعادة عندما أدخل الفرحة على نفوسهم، ثم صنعت سلال وأشكال أخرى تساعد النازحين، فمنهم من يستخدمها لوضع الملابس أو الأطباق، أو حتى وضع أكياس داخلها وجعلها وعاء للماء، فهي تساعد النازحين في ظل الحرب وتصنع من مواد وأسلاك كهربائية مهترئة".ويضيف: "أعمل من الصباح إلى المساء لصنع 7 سلال فقط، وكما ترى أعاني من أوجاع في أصابعي بسبب هذا العمل المضني، ويعمل معي بعض الشبان في محاولة لإيجاد دخل لهم أيضا، وأحيانا لا أستطيع النوم من أوجاع أصابعي ويداي بسبب التعامل مع السلك الكهربائي".النازح حسام يبيع السلال للنازحين بمبلغ زهيد، حيث لا تتجاوز الواحدة منها 10 شواقل( 2.7 دولار)، ويرى النازحون أنَّ فكرة سليمان عظيمة في الوقت الحالي، خاصة بعد غلاء الأسعار وعدم قدرة النازحين شراء ما يلزمهم، ويقول النازح حسن سالم لـ "سبوتنيك": "النازحون بحاجة لمثل هذه الأفكار، فهذه السلال رخيصة ومفيدة ومتعددة الاستعمالات، وتصلح للملابس والغسيل والأطباق وللخبز وحتى للماء ، وأيضا هناك أشكال أخرى يصنعها تستخدم لوضع ونقل الأغراض، ويبيع الواحدة بسعر زهيد جدا، أقل من المتوفر في السوق بكثير، وأتمنى أن تزداد مثل هذه الأفكار والمباردات تجاه النازحين في ظل الظروف الصعبة على النازحين مع استمرار الحرب".ويضطر حسام لجمع الأسلاك من مناطق بعيدة، محفوفة بمخاطر الموت برصاص الجيش الإسرائيلي، لكنه يواصل هذا العمل لتأمين دخل ولو قليل لأسرته، ويقول حسام: "كنا نجمع الأسلاك من خان يونس، لكنها لم تعد متوفرة، واليوم نجمعها من مناطق قريبة من رفح وهي مناطق خطرة، لكننا لا نجد سوى هذه الطريقة لنعيش في هذه الظروف الصعبة التي وصلنا لها".ويحاصر الجوع الفلسطينيين في قطاع غزة من كل مكان، بسبب شح المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، والحرب التي دفعت بمئات الآلاف إلى النزوح عديد المرات.ويكافح النازحون البالغ عددهم قرابة مليوني شخص في خيام قطاع غزة لحماية أنفسهم من الرياح والبرد والأمطار، ويشكل البرد مأساة إضافية تتسلل إلى الخيام من كل مكان، وسط نقص في البطانيات والملابس الدافئة.وتحذر الأمم المتحدة من أن النازحين الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة غير مستقرة، قد لا يتمكنون من الصمود في فصل الشتاء، وأضافت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 945 ألف شخص بحاجة إلى إمدادات الشتاء، التي أصبحت باهظة الثمن في القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 462 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى46,006 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,378 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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