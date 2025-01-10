https://sarabic.ae/20250110/قبل-تنصيب-ترامب-كاتس-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-للقضاء-الكامل-على-حماس-1096657289.html

قبل تنصيب ترامب... كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة "للقضاء الكامل" على حماس

قبل تنصيب ترامب... كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة "للقضاء الكامل" على حماس

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر جيشه بتقديم خطة له "للقضاء على حركة حماس بالكامل في غزة"، إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن بحلول موعد دخول... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T13:42+0000

2025-01-10T13:42+0000

2025-01-10T13:42+0000

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيانا أصدره مكتب كاتس جاء فيه: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بحلولتنصيب ترامب، فيجب أن تكون هناك هزيمة كاملة لحماس في غزة".ويرى كاتس أنه "لا يجوز لنا أن ننجر إلى حرب استنزاف ستكلفنا الكثير ولا تؤدي إلى النصر والهزيمة الاستراتيجية الكاملة لحماس ونهاية الحرب في غزة".وأصدر الوزير الإسرائيلي تعليماته للجيش بتقديم خطط لـ"الهزيمة الكاملة" لحماس خلال لقائه الليلة الماضية مع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي وغيره من كبار الضباط. وبحسب مكتب كاتس، أكد الوزير "أن قضية إطلاق سراح الرهائن كانت على رأس أولويات المؤسسة الدفاعية منذ توليه منصبه، وأنه يجب بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى ديارهم".وأضاف البيان أن "وزير الدفاع أكد على أنه لا يجوز أن ننجر إلى حرب استنزاف ضد حماس في غزة، في حين يبقى الرهائن في الأنفاق مع تعرض حياتهم للخطر ومعاناتهم الشديدة".وطلب كاتس من الجيش الإسرائيلي "تحديد القضايا التي قد تصعب تنفيذ الخطة، ومن بينها الوضع الإنساني وقضايا أخرى، وترك الأمر للمستوى السياسي لاتخاذ القرارات اللازمة".وأكد وزير الدفاع أيضا أنه "لن يتحمل أي طرف عربي أو غيره مسؤولية إدارة الحياة المدنية في غزة طالما لم يتم سحق حماس بشكل كامل"، على حد تعبيره.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، أمس الخميس، للصحافيين في البيت الأبيض: "إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم".وأضاف: "ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل (لأسرى مقابل رهائن)، حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه".

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