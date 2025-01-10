https://sarabic.ae/20250110/مادورو-فنزويلا-تعتزم-بناء-عالم-متعدد-الأقطاب-مع-بريكس-1096666905.html
مادورو: فنزويلا تعتزم بناء عالم متعدد الأقطاب مع "بريكس"
مادورو: فنزويلا تعتزم بناء عالم متعدد الأقطاب مع "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن فنزويلا تعتزم العمل على بناء عالم متعدد الأقطاب مع مجموعة "بريكس"، وهذه إحدى مهام البلاد. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T17:57+0000
2025-01-10T17:57+0000
2025-01-10T17:57+0000
العالم
مجموعة بريكس
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وقال مادورو أمام البرلمان، أن "التحول الآخر (القادم) هو الجغرافيا السياسية، ونحن بحاجة لإعطاء زخم لبداية عالم جديد متعدد الأقطاب وإدراج فنزويلا في طليعة سياسة جديدة للسلام والتعاون والتنمية، جنبا إلى جنب مع أن تنضم فنزويلا بالفعل إلى مجموعة "بريكس"، ومع العالم، الأمر الذي سيعزز قصة جديدة".وأكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنه ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين التعاون في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني خلال قمة "بريكس" التي عقدت قبل أيام في قازان.وقال مادورو في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد: "ناقشنا مع الرئيس بوتين الجهود المبذولة لتطوير تعاوننا بشكل شامل، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني".وأشار إلى أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وروسيا هي إرث من العالم السابق.. والدول الغربية تريد الهيمنة، وتريد التلاعب بالحرية، والتلاعب بالدولار، ومنع العالم من المضي قدما".
https://sarabic.ae/20250109/روسيا-ترحب-بانضمام-إندونيسيا-إلى-مجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة--1096630767.html
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العالم, مجموعة بريكس
مادورو: فنزويلا تعتزم بناء عالم متعدد الأقطاب مع "بريكس"
صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن فنزويلا تعتزم العمل على بناء عالم متعدد الأقطاب مع مجموعة "بريكس"، وهذه إحدى مهام البلاد.
وقال مادورو أمام البرلمان، أن "التحول الآخر (القادم) هو الجغرافيا السياسية، ونحن بحاجة لإعطاء زخم لبداية عالم جديد متعدد الأقطاب وإدراج فنزويلا في طليعة سياسة جديدة للسلام والتعاون والتنمية، جنبا إلى جنب مع أن تنضم فنزويلا بالفعل إلى مجموعة "بريكس"، ومع العالم، الأمر الذي سيعزز قصة جديدة".
وأكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنه ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين التعاون في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني خلال قمة "بريكس" التي عقدت قبل أيام في قازان.
وقال مادورو في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد: "ناقشنا مع الرئيس بوتين الجهود المبذولة لتطوير تعاوننا بشكل شامل، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني".
وأشار إلى أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وروسيا هي إرث من العالم السابق.. والدول الغربية تريد الهيمنة، وتريد التلاعب بالحرية، والتلاعب بالدولار، ومنع العالم من المضي قدما".