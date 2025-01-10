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https://sarabic.ae/20250110/ماسك-يكشف-توقعاته-لما-سيفعله-ترامب-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1096645346.html
ماسك يكشف توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
ماسك يكشف توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن توقعاته لما يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T07:41+0000
2025-01-10T07:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيلون ماسك
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
العالم
الأخبار
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جاء ذلك خلال بث مباشر، أمس الخميس، عبر منصة "إكس"، شارك فيه ماسك إلى جانب أليسا فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.وأضاف: "لقد وصل الوضع الآن إلى طريق مسدود استمر لبضع سنوات، حيث لم يترتب على ذلك سوى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص دون تحقيق أي مكاسب تُذكر".وتابع: "كلما طال أمد هذا الصراع، أصبحت أوكرانيا أضعف مقارنة بروسيا".في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مضيفا أن الطرفين يعملان حاليا على ترتيب هذا الاجتماع.وكان بوتين قد أعرب في وقت سابق، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا المهمة التي يمكن للرئيسين مناقشتها إذا تم اللقاء.
https://sarabic.ae/20250110/ترامب-الرئيس-بوتين-يريد-الاجتماع-معنا-ونحن-نقوم-بترتيب-ذلك-1096641949.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار

ماسك يكشف توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية

07:41 GMT 10.01.2025
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo
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كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن توقعاته لما يمكن أن يفعله الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال بث مباشر، أمس الخميس، عبر منصة "إكس"، شارك فيه ماسك إلى جانب أليسا فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
وقال ماسك: "أعتقد أن الرئيس ترامب سيحل هذا الصراع بسرعة كبيرة".
وأضاف: "لقد وصل الوضع الآن إلى طريق مسدود استمر لبضع سنوات، حيث لم يترتب على ذلك سوى وفاة مئات الآلاف من الأشخاص دون تحقيق أي مكاسب تُذكر".
وتابع: "كلما طال أمد هذا الصراع، أصبحت أوكرانيا أضعف مقارنة بروسيا".
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
ترامب يعلن عن ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي
01:13 GMT
من جانبها، أعربت فايدل عن أملها في أن يتمكن ترامب وإدارته من إنهاء الحرب، قائلة: "الأوروبيون غير قادرين على تحمل هذا الصراع، لقد تخلوا عن كل مقومات القوة، مثل الجيوش القوية والقدرة التفاوضية. إنهم يعتمدون بشكل كامل على الولايات المتحدة، وأمريكا وحدها يمكنها إنهاء هذا الصراع".
في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى رغبته في لقائه، مضيفا أن الطرفين يعملان حاليا على ترتيب هذا الاجتماع.
وكان بوتين قد أعرب في وقت سابق، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا المهمة التي يمكن للرئيسين مناقشتها إذا تم اللقاء.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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