أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250111/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1096679204.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أكثر 9 صور مثيرة رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع، وشاركها معكم على شكل ألبوم للصور. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:01 GMT 11.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أكثر 9 صور مثيرة رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع، وشاركها معكم على شكل ألبوم للصور.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يستمتع المشاركون في نادي كراسنويارسك الروسي الإقليمي للرياضة والصحة للسباحة بالمياه الباردة.

يستمتع المشاركون في نادي كراسنويارسك الروسي الإقليمي للرياضة والصحة للسباحة بالمياه الباردة. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يستمتع المشاركون في نادي كراسنويارسك الروسي الإقليمي للرياضة والصحة للسباحة بالمياه الباردة.

© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

أجرت محطة تلفزيونية محلية مقابلة مع رجل قبل بدء غطسة L Street Brownies السنوية في خليج دورشيستر في يوم رأس السنة الجديدة.

أجرت محطة تلفزيونية محلية مقابلة مع رجل قبل بدء غطسة L Street Brownies السنوية في خليج دورشيستر في يوم رأس السنة الجديدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

أجرت محطة تلفزيونية محلية مقابلة مع رجل قبل بدء غطسة L Street Brownies السنوية في خليج دورشيستر في يوم رأس السنة الجديدة.

© Getty Images / Tom Brenner

رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء منح لاعب كرة السلة السابق إيرفين "ماجيك" جونسون وسام الحرية الرئاسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، في 4 يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن العاصمة. يمنح الرئيس بايدن 19 شخصًا أعلى وسام مدني في البلاد.

رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء منح لاعب كرة السلة السابق إيرفين &quot;ماجيك&quot; جونسون وسام الحرية الرئاسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، في 4 يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن العاصمة. يمنح الرئيس بايدن 19 شخصًا أعلى وسام مدني في البلاد. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Tom Brenner

رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء منح لاعب كرة السلة السابق إيرفين "ماجيك" جونسون وسام الحرية الرئاسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، في 4 يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن العاصمة. يمنح الرئيس بايدن 19 شخصًا أعلى وسام مدني في البلاد.

© Getty Images / George Wood

كلب يلعب في الثلج في 5 يناير 2025 في برادفورد.

كلب يلعب في الثلج في 5 يناير 2025 في برادفورد. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / George Wood

كلب يلعب في الثلج في 5 يناير 2025 في برادفورد.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025.

السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025.

© AP Photo / Andy Wong

تقفز يو شياوفينج في بركة منحوتة من الجليد على نهر سونغهوا المتجمد في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، الثلاثاء 7 يناير 2025.

تقفز يو شياوفينج في بركة منحوتة من الجليد على نهر سونغهوا المتجمد في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، الثلاثاء 7 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

تقفز يو شياوفينج في بركة منحوتة من الجليد على نهر سونغهوا المتجمد في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، الثلاثاء 7 يناير 2025.

© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel

أشخاص يرتدون أزياء مضحكة يحضرون سباق رأس السنة الجديد التقليدي العشرين في البلدة القديمة في كراكوف، بولندا، في ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر 2024.

أشخاص يرتدون أزياء مضحكة يحضرون سباق رأس السنة الجديد التقليدي العشرين في البلدة القديمة في كراكوف، بولندا، في ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel

أشخاص يرتدون أزياء مضحكة يحضرون سباق رأس السنة الجديد التقليدي العشرين في البلدة القديمة في كراكوف، بولندا، في ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر 2024.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

فتيات يمسكن رقاقات الثلج بألسنتهن خلال العرض السنوي السابع والأربعين لعيد الملوك الثلاثة في متحف الحي، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في نيويورك.

فتيات يمسكن رقاقات الثلج بألسنتهن خلال العرض السنوي السابع والأربعين لعيد الملوك الثلاثة في متحف الحي، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

فتيات يمسكن رقاقات الثلج بألسنتهن خلال العرض السنوي السابع والأربعين لعيد الملوك الثلاثة في متحف الحي، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في نيويورك.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

يشارك الناس في غطسة لوني دوك في يوم رأس السنة الجديدة في خليج فورث في ساوث كوينسفيري، كجزء من احتفالات هوجماناي في إدنبرة. تاريخ الصورة: الأربعاء 1 يناير 2025.

يشارك الناس في غطسة لوني دوك في يوم رأس السنة الجديدة في خليج فورث في ساوث كوينسفيري، كجزء من احتفالات هوجماناي في إدنبرة. تاريخ الصورة: الأربعاء 1 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

يشارك الناس في غطسة لوني دوك في يوم رأس السنة الجديدة في خليج فورث في ساوث كوينسفيري، كجزء من احتفالات هوجماناي في إدنبرة. تاريخ الصورة: الأربعاء 1 يناير 2025.

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