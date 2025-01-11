أطرف الصور لهذا الأسبوع

يستمتع المشاركون في نادي كراسنويارسك الروسي الإقليمي للرياضة والصحة للسباحة بالمياه الباردة.
يستمتع المشاركون في نادي كراسنويارسك الروسي الإقليمي للرياضة والصحة للسباحة بالمياه الباردة.
أجرت محطة تلفزيونية محلية مقابلة مع رجل قبل بدء غطسة L Street Brownies السنوية في خليج دورشيستر في يوم رأس السنة الجديدة.
أجرت محطة تلفزيونية محلية مقابلة مع رجل قبل بدء غطسة L Street Brownies السنوية في خليج دورشيستر في يوم رأس السنة الجديدة.
رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء منح لاعب كرة السلة السابق إيرفين "ماجيك" جونسون وسام الحرية الرئاسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، في 4 يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن العاصمة. يمنح الرئيس بايدن 19 شخصًا أعلى وسام مدني في البلاد.
رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء منح لاعب كرة السلة السابق إيرفين "ماجيك" جونسون وسام الحرية الرئاسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، في 4 يناير/كانون الثاني 2025 في واشنطن العاصمة. يمنح الرئيس بايدن 19 شخصًا أعلى وسام مدني في البلاد.
كلب يلعب في الثلج في 5 يناير 2025 في برادفورد.
كلب يلعب في الثلج في 5 يناير 2025 في برادفورد.
السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025.
السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025.
تقفز يو شياوفينج في بركة منحوتة من الجليد على نهر سونغهوا المتجمد في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، الثلاثاء 7 يناير 2025.
تقفز يو شياوفينج في بركة منحوتة من الجليد على نهر سونغهوا المتجمد في هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، الثلاثاء 7 يناير 2025.
أشخاص يرتدون أزياء مضحكة يحضرون سباق رأس السنة الجديد التقليدي العشرين في البلدة القديمة في كراكوف، بولندا، في ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر 2024.
أشخاص يرتدون أزياء مضحكة يحضرون سباق رأس السنة الجديد التقليدي العشرين في البلدة القديمة في كراكوف، بولندا، في ليلة رأس السنة الجديدة في 31 ديسمبر 2024.
فتيات يمسكن رقاقات الثلج بألسنتهن خلال العرض السنوي السابع والأربعين لعيد الملوك الثلاثة في متحف الحي، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في نيويورك.
فتيات يمسكن رقاقات الثلج بألسنتهن خلال العرض السنوي السابع والأربعين لعيد الملوك الثلاثة في متحف الحي، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في نيويورك.
يشارك الناس في غطسة لوني دوك في يوم رأس السنة الجديدة في خليج فورث في ساوث كوينسفيري، كجزء من احتفالات هوجماناي في إدنبرة. تاريخ الصورة: الأربعاء 1 يناير 2025.
يشارك الناس في غطسة لوني دوك في يوم رأس السنة الجديدة في خليج فورث في ساوث كوينسفيري، كجزء من احتفالات هوجماناي في إدنبرة. تاريخ الصورة: الأربعاء 1 يناير 2025.