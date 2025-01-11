أطرف الصور لهذا الأسبوع

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السيناتور جوش هاولي، جمهوري من ميسوري، في المنتصف، مع عائلته، يصافح نائبة الرئيس كامالا هاريس، على اليمين، خلال مراسم أداء القسم في قاعة مجلس الشيوخ القديمة في الكابيتول، الجمعة 3 يناير 2025.