https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-تتوعد-بضربة-مدمرة-ومتصاعدة-للعمق-الإسرائيلي-1096683430.html
"أنصار الله" تتوعد بضربة "مدمرة ومتصاعدة" للعمق الإسرائيلي
"أنصار الله" تتوعد بضربة "مدمرة ومتصاعدة" للعمق الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
توعد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، بضربة "مدمرة ومتصاعدة" تستهدف العمق الإسرائيلي. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار الأسد، في سلسلة تغريدات باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "اليمنيين سيواصلون استهداف كيان الاحتلال حتى تحقيق الأمن لأطفال غزة"، قائلا: "توقعوا المفاجآت".وأضاف: "استعدوا لما هو قادم.. لن نطلق تهديدات مثل التي وعد بها المهرج نتنياهو.. سنترك الصواريخ والطائرات المسيرة المدمرة تتحدث عميقا في قلب العدو"، متابعا: "سنجعل المستوطنين يلعنون تيودور هرتزل وبلفور وبن غوريون وبريطانيا وكل من جلبهم إلى فلسطين، ولن نترك غزة".ونشر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" مقطع فيديو وثق القصف الإسرائيلي المتزامن مع المسيرة المليونية الأسبوعية في اليمن نصرة لغزة، وقال: "صورة مرعبة، صرخات ملايين اليمنيين تتعالى بصوت واحد أثناء القصف الصهيوني: لا نهتم، لا نهتم، لا نهتم.. اجعلوا من هذه الحرب حربا عالمية عظيمة.. شوقنا لبنادق القنص دراغونوف والكلاشينكوف والمتفجرات.. نقسم أن حالة الإذلال ليست من طبيعتنا".وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-لـسبوتنيك-غارات-العدوان-الثلاثي-تهدف-لثنينا-عن-مساندة-غزة-ومستمرون-في-تصعيدنا-1096674285.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
"أنصار الله" تتوعد بضربة "مدمرة ومتصاعدة" للعمق الإسرائيلي
توعد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، بضربة "مدمرة ومتصاعدة" تستهدف العمق الإسرائيلي.
وأشار الأسد، في سلسلة تغريدات باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "اليمنيين سيواصلون استهداف كيان الاحتلال حتى تحقيق الأمن لأطفال غزة"، قائلا: "توقعوا المفاجآت".
وأضاف: "استعدوا لما هو قادم.. لن نطلق تهديدات مثل التي وعد بها المهرج نتنياهو.. سنترك الصواريخ والطائرات المسيرة المدمرة تتحدث عميقا في قلب العدو"، متابعا: "سنجعل المستوطنين يلعنون تيودور هرتزل وبلفور وبن غوريون وبريطانيا وكل من جلبهم إلى فلسطين، ولن نترك غزة".
ونشر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" مقطع فيديو وثق القصف الإسرائيلي المتزامن مع المسيرة المليونية الأسبوعية في اليمن نصرة لغزة، وقال: "صورة مرعبة، صرخات ملايين اليمنيين تتعالى بصوت واحد أثناء القصف الصهيوني: لا نهتم، لا نهتم، لا نهتم.. اجعلوا من هذه الحرب حربا عالمية عظيمة.. شوقنا لبنادق القنص دراغونوف والكلاشينكوف والمتفجرات.. نقسم أن حالة الإذلال ليست من طبيعتنا".
وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، وشمل ذلك استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله
"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار"، موضحا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".