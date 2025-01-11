https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-لـسبوتنيك-غارات-العدوان-الثلاثي-تهدف-لثنينا-عن-مساندة-غزة-ومستمرون-في-تصعيدنا-1096674285.html

"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": غارات العدوان الثلاثي تهدف لثنينا عن مساندة غزة ومستمرون في تصعيدنا

"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": غارات العدوان الثلاثي تهدف لثنينا عن مساندة غزة ومستمرون في تصعيدنا

سبوتنيك عربي

أكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "الغارات الجوية المشتركة بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تستهدف إضعاف اليمن ومنعها من دعم الشعب... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:09+0000

2025-01-11T08:09+0000

2025-01-11T08:09+0000

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وأضاف البخيتي: "نحن نؤكد أن عملياتنا العسكرية ستستمر، وهذه الغارات ستزيد من عزيمة الشعب اليمني في مواجهة التحديات، فلغة القوة لن تنجح مع اليمنيين، لا خيار أمامنا سوى أن نواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان ضد غزة".وشدد البخيتي على أن "العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن بدأ منذ عام 2015، ورغم الرهانات على نجاحه، إلا أنهم فشلوا، خصوصًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع أمريكا أو الكيان الصهيوني بل عبر أدواتهم". وأكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، أن "توسيع العدوان يمثل فرصة لليمنيين، وأن دخول المرتزقة في المعركة سيساهم في خسارة أدواتهم في المنطقة بسبب حالة الوعي المتزايدة لدى الشعب اليمني، بالإضافة إلى مظلومية فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية التي ستؤدي إلى سقوط الطغاة".وحول ما يخص الوضع الإقليمي، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "المنطقة مقبلة على حرب شاملة حاسمة، وأن الخاسر الأكبر فيها سيكون أمريكا وأدواتها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، كما أوضح أن "الصراعات الداخلية في بعض الدول بالإضافة إلى خوف بعض الحكومات من مواجهة أمريكا ساعدت واشنطن في استمرار عدوانها، إلا أن الوضع بدأ يتغير الآن، وأصبح الجميع يدرك أن الخيار الصحيح هو المواجهة".واختتم البخيتي تصريحاته بالتأكيد على أن "الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية"، مؤكدًا أن "الخيار الصحيح هو خيار اليمن، ولن نتراجع عنه".نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمنغارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة

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