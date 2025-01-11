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https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-لـسبوتنيك-غارات-العدوان-الثلاثي-تهدف-لثنينا-عن-مساندة-غزة-ومستمرون-في-تصعيدنا-1096674285.html
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": غارات العدوان الثلاثي تهدف لثنينا عن مساندة غزة ومستمرون في تصعيدنا
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": غارات العدوان الثلاثي تهدف لثنينا عن مساندة غزة ومستمرون في تصعيدنا
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "الغارات الجوية المشتركة بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تستهدف إضعاف اليمن ومنعها من دعم الشعب... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:09+0000
2025-01-11T08:09+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
تقارير سبوتنيك
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وأضاف البخيتي: "نحن نؤكد أن عملياتنا العسكرية ستستمر، وهذه الغارات ستزيد من عزيمة الشعب اليمني في مواجهة التحديات، فلغة القوة لن تنجح مع اليمنيين، لا خيار أمامنا سوى أن نواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان ضد غزة".وشدد البخيتي على أن "العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن بدأ منذ عام 2015، ورغم الرهانات على نجاحه، إلا أنهم فشلوا، خصوصًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع أمريكا أو الكيان الصهيوني بل عبر أدواتهم". وأكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، أن "توسيع العدوان يمثل فرصة لليمنيين، وأن دخول المرتزقة في المعركة سيساهم في خسارة أدواتهم في المنطقة بسبب حالة الوعي المتزايدة لدى الشعب اليمني، بالإضافة إلى مظلومية فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية التي ستؤدي إلى سقوط الطغاة".وحول ما يخص الوضع الإقليمي، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "المنطقة مقبلة على حرب شاملة حاسمة، وأن الخاسر الأكبر فيها سيكون أمريكا وأدواتها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، كما أوضح أن "الصراعات الداخلية في بعض الدول بالإضافة إلى خوف بعض الحكومات من مواجهة أمريكا ساعدت واشنطن في استمرار عدوانها، إلا أن الوضع بدأ يتغير الآن، وأصبح الجميع يدرك أن الخيار الصحيح هو المواجهة".واختتم البخيتي تصريحاته بالتأكيد على أن "الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية"، مؤكدًا أن "الخيار الصحيح هو خيار اليمن، ولن نتراجع عنه".نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمنغارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة
https://sarabic.ae/20250110/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-حاملة-الطائرات-الأمريكية-ترومان-بالصواريخ-1096657454.html
https://sarabic.ae/20250109/سلسلة-غارات-أمريكية-وبريطانية-على-أنصار-الله-في-3-محافظات-يمنية-1096607207.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, تقارير سبوتنيك

"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": غارات العدوان الثلاثي تهدف لثنينا عن مساندة غزة ومستمرون في تصعيدنا

08:09 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، أن "الغارات الجوية المشتركة بين أمريكا وبريطانيا وإسرائيل تستهدف إضعاف اليمن ومنعها من دعم الشعب الفلسطيني".
وأضاف البخيتي: "نحن نؤكد أن عملياتنا العسكرية ستستمر، وهذه الغارات ستزيد من عزيمة الشعب اليمني في مواجهة التحديات، فلغة القوة لن تنجح مع اليمنيين، لا خيار أمامنا سوى أن نواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان ضد غزة".

وأشار البخيتي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "يتوقع تصعيدًا في المنطقة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي هدد بتحويل الشرق الأوسط إلى "جحيم"، مضيفًا: "لكننا نؤكد أن هذا الجحيم سيصل إلى أمريكا وسينهي هيمنتها على العالم".

المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالصواريخ
أمس, 13:47 GMT
وشدد البخيتي على أن "العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن بدأ منذ عام 2015، ورغم الرهانات على نجاحه، إلا أنهم فشلوا، خصوصًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع أمريكا أو الكيان الصهيوني بل عبر أدواتهم".
وأكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، أن "توسيع العدوان يمثل فرصة لليمنيين، وأن دخول المرتزقة في المعركة سيساهم في خسارة أدواتهم في المنطقة بسبب حالة الوعي المتزايدة لدى الشعب اليمني، بالإضافة إلى مظلومية فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية التي ستؤدي إلى سقوط الطغاة".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
سلسلة غارات أمريكية وبريطانية على "أنصار الله" في 3 محافظات يمنية
9 يناير, 01:23 GMT
وحول ما يخص الوضع الإقليمي، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "المنطقة مقبلة على حرب شاملة حاسمة، وأن الخاسر الأكبر فيها سيكون أمريكا وأدواتها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، كما أوضح أن "الصراعات الداخلية في بعض الدول بالإضافة إلى خوف بعض الحكومات من مواجهة أمريكا ساعدت واشنطن في استمرار عدوانها، إلا أن الوضع بدأ يتغير الآن، وأصبح الجميع يدرك أن الخيار الصحيح هو المواجهة".

وفي ما يخص الوضع في سوريا، حذّر البخيتي من "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية"، مؤكدًا أن "هذا سيساهم في تغيير الموقف العربي ويدفعهم نحو ضرورة المواجهة". كما أكد أن "اليمن بات قادرا على فرض حصار مماثل على أمريكا وبريطانيا"، موضحًا أن "اليمن ستستمر في ضربات موجعة للأمريكيين والبريطانيين، ونحن نراهن على الله في خياراتنا".

واختتم البخيتي تصريحاته بالتأكيد على أن "الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية"، مؤكدًا أن "الخيار الصحيح هو خيار اليمن، ولن نتراجع عنه".
نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بعد شن غارات إسرائيلية عليهم في عمق اليمن
غارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة
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