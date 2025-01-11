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الإنسان والثقافة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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عالم سبوتنيك
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الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك شمالي قطاع غزة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T19:55+0000
2025-01-11T19:55+0000
العالم العربي
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قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "سمح بالنشر بمقتل الرقيب أول احتياط ألكسندر فيدورينكو، والرقيب أول دانيلا دياكوف، والرقيب ياهف يان، والرقيب إلياف أستوكر، أثناء القتال في شمال قطاع غزة".وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-تتوعد-بضربة-مدمرة-ومتصاعدة-للعمق-الإسرائيلي-1096683430.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين خلال معارك شمالي قطاع غزة

19:55 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 عسكريين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، خلال معارك شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "سمح بالنشر بمقتل الرقيب أول احتياط ألكسندر فيدورينكو، والرقيب أول دانيلا دياكوف، والرقيب ياهف يان، والرقيب إلياف أستوكر، أثناء القتال في شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، خلال الحادث الذي سقط فيه ألكسندر فيدورينكو، ودانيلا دياكوف، وياهف مايان، وإلياف أستوكر، شمالي قطاع غزة، أصيب ضابط احتياطي في لواء ناحال وجندي في الكتيبة 931 في اللواء، بجروح خطيرة".

إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
"أنصار الله" تتوعد بضربة "مدمرة ومتصاعدة" للعمق الإسرائيلي
12:26 GMT

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتتعمد إسرائيل تجاهُل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب على قطاع غزة، فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
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