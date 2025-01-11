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الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 من أفراده جراء تفجير لغم شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 من أفراده جراء تفجير لغم شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، جراء تفجير لغم بقوة عسكرية شمالي قطاع غزة، وفتح تحقيق موسع في الواقعة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T20:46+0000
2025-01-11T20:46+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن واقعة مقتل الجنود الأربعة قد وقعت في بيت حانون وأدت أيضا إلى إصابة 5 جنود آخرين، منهم اثنين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد.ولفتت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن 400 جندي إسرائيلي قتلوا حتى اليوم، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأوضحت أنه قُتل 50 جنديا إسرائيليا بينهم 11 في مدينة بيت حانون، منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه أبلغ عائلة "الزيادنة" بمقتل ابنها حمزة في غزة، وذلك بعد يومين على إعلان العثور على جثة والده يوسف الزيادنة. وقال الجيش في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إن "قوات الجيش والشاباك عثرت على جثماني يوسف وحمزة الزيادنة، داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح وأعادتهما لعائلتهما، وذلك خلال أنشطة قوات جيش الدفاع والشاباك على مدار الأيام الأخيرة داخل قطاع غزة".وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وكان مسؤول في حركة حماس، قد أكد في وقت سابق، أن أي اتفاق مع إسرائيل سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنها وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في اتفاق لوقف إطلاق النار.من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
https://sarabic.ae/20250108/بسبب-حرب-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يجري-تغييرا-في-سياساته-الإعلامية-خوفا-من-اعتقال-جنوده-في-الخارج-1096605860.html
https://sarabic.ae/20250111/إعلام-إسرائيلي-ترامب-يرغب-في-إتمام-صفقة-المحتجزين-بهذا-الموعد-1096697177.html
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قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في مقتل وإصابة 9 من أفراده جراء تفجير لغم شمالي غزة

20:46 GMT 11.01.2025
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، جراء تفجير لغم بقوة عسكرية شمالي قطاع غزة، وفتح تحقيق موسع في الواقعة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن واقعة مقتل الجنود الأربعة قد وقعت في بيت حانون وأدت أيضا إلى إصابة 5 جنود آخرين، منهم اثنين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد.
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بسبب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري تغييرا بسياساته الإعلامية خوفا من اعتقال جنوده في الخارج
8 يناير, 21:45 GMT
ولفتت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن 400 جندي إسرائيلي قتلوا حتى اليوم، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت أنه قُتل 50 جنديا إسرائيليا بينهم 11 في مدينة بيت حانون، منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه أبلغ عائلة "الزيادنة" بمقتل ابنها حمزة في غزة، وذلك بعد يومين على إعلان العثور على جثة والده يوسف الزيادنة. وقال الجيش في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إن "قوات الجيش والشاباك عثرت على جثماني يوسف وحمزة الزيادنة، داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح وأعادتهما لعائلتهما، وذلك خلال أنشطة قوات جيش الدفاع والشاباك على مدار الأيام الأخيرة داخل قطاع غزة".
وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه "تم اختطاف حمزة ويوسف في السابع من أكتوبر حيث قتلا في سجن حماس"، وفق تعبيره. واختتم البيان بالتأكيد أن "الجيش الإسرائيلي والشاباك يشاطران العائلة الأحزان في هذا الوقت العصيب ويعملان بكل الطرق لإعادة جميع المختطفات والمختطفين في أسرع وقت".
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
إعلام إسرائيلي: ترامب يرغب في إتمام صفقة المحتجزين بهذا الموعد
20:14 GMT
وكان مسؤول في حركة حماس، قد أكد في وقت سابق، أن أي اتفاق مع إسرائيل سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنها وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في اتفاق لوقف إطلاق النار.
من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.
ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
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