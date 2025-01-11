الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250111/الداخلية-المصرية-تحسم-الجدل-حول-فيديو-لخطف-فتيات-وسرقة-أعضائهن-1096676345.html
الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن
الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام إحدى المستشفيات في محافظة قنا، في... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T09:47+0000
2025-01-11T09:47+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_c4aa43c3d99a9216b56f6c76dd6744ef.jpg
وزعم ناشر الفيديو المذكور أن هناك عصابات إجرامية تقوم بخطف الفتيات وتخديرهن بهدف سرقة وبيع أعضائهن.من جانبها حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول المقطع، ونفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد محاولة في مصر، لـ"خطف" طفل داخل محل تجاري، حيث أظهر الفيديو محاولة امرأة خطف طفل، يبلغ من العمر عاما ونصف، من والدته بحركة خاطفة، بعدما استغلت انشغالها، لكن الأم انتبهت سريعا للمرأة واستوقفتها واستردت ابنها.وكشفت الداخلية عن تفاصيل الواقعة، في بيان لها جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها".وواصلت الوزارة المصرية، بالقول: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يستدل لها على معلومات جنائية، وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و5 سنوات)، وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
https://sarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093728550_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_632417aab8939dc5aad6b273ad020c78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الداخلية المصرية تحسم الجدل حول فيديو لخطف فتيات وسرقة أعضائهن

09:47 GMT 11.01.2025
© AP Photoالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يزعم ناشره بأنه يظهر قيام إحدى العصابات بخطف فتيات والعثور على بعضهن دون أعضاء أمام إحدى المستشفيات في محافظة قنا، في صعيد مصر.
وزعم ناشر الفيديو المذكور أن هناك عصابات إجرامية تقوم بخطف الفتيات وتخديرهن بهدف سرقة وبيع أعضائهن.
من جانبها حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل المثار حول المقطع، ونفى مصدر أمني مصر صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا.
وأوضح المصدر وفق بيان الوزارة أنه تم تحديد وضبط سيدة مسؤولة عن نشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا وبمواجهتها أقرّت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة المتهمة لادعائها الكاذب.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد محاولة في مصر، لـ"خطف" طفل داخل محل تجاري، حيث أظهر الفيديو محاولة امرأة خطف طفل، يبلغ من العمر عاما ونصف، من والدته بحركة خاطفة، بعدما استغلت انشغالها، لكن الأم انتبهت سريعا للمرأة واستوقفتها واستردت ابنها.
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
31 يناير 2024, 13:11 GMT
وكشفت الداخلية عن تفاصيل الواقعة، في بيان لها جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها".
وواصلت الوزارة المصرية، بالقول: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يستدل لها على معلومات جنائية، وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و5 سنوات)، وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала