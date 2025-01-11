https://sarabic.ae/20250111/سويسرا-تدعو-لتحقيق-عاجل-في-ظروف-وفاة-مواطنها-داخل-سجن-إيراني-1096673916.html

سويسرا تدعو لتحقيق عاجل في ظروف وفاة مواطنها داخل سجن إيراني

سويسرا تدعو لتحقيق عاجل في ظروف وفاة مواطنها داخل سجن إيراني

سبوتنيك عربي

طالبت سويسرا السلطات الإيرانية بتقديم معلومات مفصلة حول أسباب اعتقال مواطنها السويسري، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T07:41+0000

2025-01-11T07:41+0000

2025-01-11T07:41+0000

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096673514_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3abdcfd43a6b84f57476628aa0d22c45.jpg

وقالت الخارجية السويسرية في بيان، أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية قد أبلغت السفارة السويسرية في طهران، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باعتقال مواطن سويسري يبلغ من العمر 64 عاما، بتهمة التجسس.وأوضحت أنه منذ إبلاغها بالاعتقال، حافظت السفارة السويسرية في طهران على اتصال يومي مع السلطات الإيرانية للحصول على مزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال، والسماح بالوصول القنصلي للمواطن المحتجز.ومع ذلك، لم يُمنح هذا الوصول بسبب اتهامات التجسس المتعلقة بالأمن القومي، وذلك خلال مرحلة التحقيق الأولي.وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أُبلغت السفارة بأن المواطن السويسري أقدم على الانتحار داخل السجن.وأكدت الخارجية السويسرية أن أولويتها القصوى الآن هي إعادة جثمان المواطن إلى سويسرا، ومن المتوقع أن تتم عملية الإعادة خلال الأيام المقبلة. كما تقدم الوزارة الدعم القنصلي لأفراد عائلة المتوفى.كما أشارت إلى أن المواطن كان في رحلة سياحية في إيران، ولم يكن يقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما، حيث عاش مؤخرا في جنوب أفريقيا.وكانت وكالة "مهر"، قد أفادت الخميس الماضي، بأن المواطن السويسري كان محتجزا في سجن سمنان الإيراني، عندما طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى البوفيه لإحضار طعام له، وبينما كان بمفرده في الزنزانة استغل الفرصة للانتحار.

https://sarabic.ae/20250109/وزارة-العدل-الإيرانية-المواطن-السويسري-المتهم-بالتجسس-انتحر-في-السجن-1096635125.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار