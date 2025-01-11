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سويسرا تدعو لتحقيق عاجل في ظروف وفاة مواطنها داخل سجن إيراني
سويسرا تدعو لتحقيق عاجل في ظروف وفاة مواطنها داخل سجن إيراني
سبوتنيك عربي
طالبت سويسرا السلطات الإيرانية بتقديم معلومات مفصلة حول أسباب اعتقال مواطنها السويسري، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T07:41+0000
2025-01-11T07:41+0000
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وقالت الخارجية السويسرية في بيان، أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية قد أبلغت السفارة السويسرية في طهران، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باعتقال مواطن سويسري يبلغ من العمر 64 عاما، بتهمة التجسس.وأوضحت أنه منذ إبلاغها بالاعتقال، حافظت السفارة السويسرية في طهران على اتصال يومي مع السلطات الإيرانية للحصول على مزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال، والسماح بالوصول القنصلي للمواطن المحتجز.ومع ذلك، لم يُمنح هذا الوصول بسبب اتهامات التجسس المتعلقة بالأمن القومي، وذلك خلال مرحلة التحقيق الأولي.وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أُبلغت السفارة بأن المواطن السويسري أقدم على الانتحار داخل السجن.وأكدت الخارجية السويسرية أن أولويتها القصوى الآن هي إعادة جثمان المواطن إلى سويسرا، ومن المتوقع أن تتم عملية الإعادة خلال الأيام المقبلة. كما تقدم الوزارة الدعم القنصلي لأفراد عائلة المتوفى.كما أشارت إلى أن المواطن كان في رحلة سياحية في إيران، ولم يكن يقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما، حيث عاش مؤخرا في جنوب أفريقيا.وكانت وكالة "مهر"، قد أفادت الخميس الماضي، بأن المواطن السويسري كان محتجزا في سجن سمنان الإيراني، عندما طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى البوفيه لإحضار طعام له، وبينما كان بمفرده في الزنزانة استغل الفرصة للانتحار.
https://sarabic.ae/20250109/وزارة-العدل-الإيرانية-المواطن-السويسري-المتهم-بالتجسس-انتحر-في-السجن-1096635125.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سويسرا تدعو لتحقيق عاجل في ظروف وفاة مواطنها داخل سجن إيراني

07:41 GMT 11.01.2025
© Getty Images / SOPA Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / SOPA Images
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طالبت سويسرا السلطات الإيرانية بتقديم معلومات مفصلة حول أسباب اعتقال مواطنها السويسري، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية.
وقالت الخارجية السويسرية في بيان، أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية قد أبلغت السفارة السويسرية في طهران، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باعتقال مواطن سويسري يبلغ من العمر 64 عاما، بتهمة التجسس.
وأوضحت أنه منذ إبلاغها بالاعتقال، حافظت السفارة السويسرية في طهران على اتصال يومي مع السلطات الإيرانية للحصول على مزيد من التفاصيل حول ظروف الاعتقال، والسماح بالوصول القنصلي للمواطن المحتجز.
ومع ذلك، لم يُمنح هذا الوصول بسبب اتهامات التجسس المتعلقة بالأمن القومي، وذلك خلال مرحلة التحقيق الأولي.
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
إيران: انتحار المواطن السويسري المتهم بالتجسس في السجن
9 يناير, 16:32 GMT
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، أُبلغت السفارة بأن المواطن السويسري أقدم على الانتحار داخل السجن.
وأكدت الخارجية السويسرية أن أولويتها القصوى الآن هي إعادة جثمان المواطن إلى سويسرا، ومن المتوقع أن تتم عملية الإعادة خلال الأيام المقبلة. كما تقدم الوزارة الدعم القنصلي لأفراد عائلة المتوفى.
كما أشارت إلى أن المواطن كان في رحلة سياحية في إيران، ولم يكن يقيم في سويسرا منذ نحو 20 عاما، حيث عاش مؤخرا في جنوب أفريقيا.
وكانت وكالة "مهر"، قد أفادت الخميس الماضي، بأن المواطن السويسري كان محتجزا في سجن سمنان الإيراني، عندما طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى البوفيه لإحضار طعام له، وبينما كان بمفرده في الزنزانة استغل الفرصة للانتحار.
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