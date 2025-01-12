https://sarabic.ae/20250112/اعتقال-أكثر-من-700-متظاهر-في-هولندا-1096700029.html

اعتقال أكثر من 700 متظاهر في هولندا

اعتقال أكثر من 700 متظاهر في هولندا

سبوتنيك عربي

أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

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ومن بين المعتقلين، واجه 12 فردا تهما تتعلق بارتكاب جرائم جنائية مثل التحريض على الفتنة والاعتداء واقتيدوا إلى مراكز الشرطة.وتم نقل المتظاهرين المتبقين إلى خارج المدينة بالحافلة وأفرج عنهم في وقت لاحق من اليوم.وعلى الرغم من وجود حظر مفروض على الاعتصامات واتخاذ إجراءات مثل وضع الحواجز والأسوار، إلا أن مئات الناشطين تمكنوا من الوصول إلى الطريق السريع، وفقا لوكالة "شينخوا".وقام بعضهم بتقييد أنفسهم بالأغلال على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات. واستخدمت الشرطة في النهاية خراطيم المياه لتفريق الحشد وإفساح الطريق.

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