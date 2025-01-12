https://sarabic.ae/20250112/اعتقال-أكثر-من-700-متظاهر-في-هولندا-1096700029.html
اعتقال أكثر من 700 متظاهر في هولندا
اعتقال أكثر من 700 متظاهر في هولندا
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T00:51+0000
2025-01-12T00:51+0000
2025-01-12T00:51+0000
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ومن بين المعتقلين، واجه 12 فردا تهما تتعلق بارتكاب جرائم جنائية مثل التحريض على الفتنة والاعتداء واقتيدوا إلى مراكز الشرطة.وتم نقل المتظاهرين المتبقين إلى خارج المدينة بالحافلة وأفرج عنهم في وقت لاحق من اليوم.وعلى الرغم من وجود حظر مفروض على الاعتصامات واتخاذ إجراءات مثل وضع الحواجز والأسوار، إلا أن مئات الناشطين تمكنوا من الوصول إلى الطريق السريع، وفقا لوكالة "شينخوا".وقام بعضهم بتقييد أنفسهم بالأغلال على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات. واستخدمت الشرطة في النهاية خراطيم المياه لتفريق الحشد وإفساح الطريق.
https://sarabic.ae/20241006/هولندا-تسلم-أوكرانيا-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-إف-16-الـ24-التي-تعهدت-بإرسالها-لكييف-1093491236.html
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أخبار هولندا, مظاهرة, العالم
أخبار هولندا, مظاهرة, العالم
اعتقال أكثر من 700 متظاهر في هولندا
أفادت الشرطة الهولندية، بأن أكثر من 700 من نشطاء المناخ اعتقلوا أمس السبت، خلال مظاهرة على طريق سريع بالقرب من لاهاي حيث أغلقوا الطريق ورفضوا المغادرة.
ومن بين المعتقلين، واجه 12 فردا تهما تتعلق بارتكاب جرائم جنائية مثل التحريض على الفتنة والاعتداء واقتيدوا إلى مراكز الشرطة.
وتم نقل المتظاهرين المتبقين إلى خارج المدينة بالحافلة وأفرج عنهم في وقت لاحق من اليوم.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام الهولندية، بأن المتظاهرين كانوا يطالبون بإنهاء دعم الوقود الأحفوري الموجه لشركات النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وعلى الرغم من وجود حظر مفروض على الاعتصامات واتخاذ إجراءات مثل وضع الحواجز والأسوار، إلا أن مئات الناشطين تمكنوا من الوصول إلى الطريق السريع، وفقا لوكالة "شينخوا".
وقام بعضهم بتقييد أنفسهم بالأغلال على الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات. واستخدمت الشرطة في النهاية خراطيم المياه لتفريق الحشد وإفساح الطريق.