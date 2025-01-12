https://sarabic.ae/20250112/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-رفع-العقوبات-عن-سوريا-نهاية-يناير-الجاري-1096729379.html
الاتحاد الأوروبي يناقش رفع العقوبات عن سوريا نهاية يناير الجاري
الاتحاد الأوروبي يناقش رفع العقوبات عن سوريا نهاية يناير الجاري
سبوتنيك عربي
ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:59+0000
2025-01-12T15:59+0000
2025-01-12T15:59+0000
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وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا :"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.
https://sarabic.ae/20250112/أنقرة-تدعو-قسد-لحل-نفسها-في-حال-قررت-الاندماج-مع-الإدارة-السورية-الجديدة-1096726910.html
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العالم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يناقش رفع العقوبات عن سوريا نهاية يناير الجاري
ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا :"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".
وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون رفع العقوبات في اجتماع يعقد في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو/ حزيران 2025، إذ إن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.
ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.