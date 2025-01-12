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https://sarabic.ae/20250112/الجيش-السوداني-يتقدم-نحو-وسط-الخرطوم-1096723318.html
الجيش السوداني يتقدم نحو وسط الخرطوم
الجيش السوداني يتقدم نحو وسط الخرطوم
سبوتنيك عربي
أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، اليوم الأحد، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T13:28+0000
2025-01-12T13:28+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
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وقال موقع "سودان تربيون"، إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.يشار إلى أن مجمع الرواد السكني وهو سلسلة من البنايات العالية الواقع في ضاحية اللاماب، من المواقع الحاكمة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، حيث اتخذته مكانًا لنشر أعداد كبيرة من القناصة، كما أنه كان يستخدم موقع لانطلاقة الهجمات على سلاح المدرعات.وفي وقت سابق، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس السبت، أن خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، هي "مجرد جولة في معركة طويلة"، مشددًا على استمرار القتال لتحقيق أهدافه.وفي تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، صرح حميدتي: "الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة"، مشيرًا إلى أن قواته "مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر"، وقال: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا وسنقاتلهم لـ21 عاما"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".ودعا حميدتي قواته إلى "الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة، رغم خسارة المدينة، والعمل على إعادة تنظيم الصفوف".وكان الجيش السوداني، قد أعلن أمس السبت، استعادة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها.
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-مالي-يؤكد-للبرهان-دعمه-للسودان-في-مواجهة-التحديات-الأمنية-واستهداف-استقراره-1096698200.html
https://sarabic.ae/20250111/رئيس-مالي-يؤكد-للبرهان-دعمه-للسودان-في-مواجهة-التحديات-الأمنية-واستهداف-استقراره-1096698200.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

الجيش السوداني يتقدم نحو وسط الخرطوم

13:28 GMT 12.01.2025
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أحرز سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، اليوم الأحد، انتصارا استراتيجيا جديدًا بسيطرته على مجمّع "الرواد" السكني، بعد معارك عنيفة ضد قوات "الدعم السريع"، مكنته من التقدم باتجاه وسط العاصمة الخرطوم.
وقال موقع "سودان تربيون"، إن "انفتاح مدرعات الجيش السوداني شمالاً والساعي للوصول لوسط الخرطوم يأتي العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم".
ولفت الجيش السوداني في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "أبطال سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية سيطروا على مجمع الرواد السكني"، مشيرا إلى أن رجاله كبّدوا ما وصفها بـ"مليشيا التمرد خسائر كبيرة في الأرواح مع الالتزام بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة طبقاً للقانون الدولي وقواعد الاشتباك"، في حين نشر جنود في الجيش، مقاطع فيديو أظهرت انتشارهم في المجمع السكني الضخم.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
أمس, 20:49 GMT
يشار إلى أن مجمع الرواد السكني وهو سلسلة من البنايات العالية الواقع في ضاحية اللاماب، من المواقع الحاكمة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، حيث اتخذته مكانًا لنشر أعداد كبيرة من القناصة، كما أنه كان يستخدم موقع لانطلاقة الهجمات على سلاح المدرعات.
وفي وقت سابق، أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس السبت، أن خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، هي "مجرد جولة في معركة طويلة"، مشددًا على استمرار القتال لتحقيق أهدافه.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
رئيس مالي يؤكد للبرهان دعمه للسودان في مواجهة التحديات الأمنية واستهداف استقراره
أمس, 20:49 GMT
وفي تسجيل صوتي هو الأول بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، صرح حميدتي: "الحرب كر وفر، والجولات مستمرة. خسرنا جولة، لكن لم نخسر المعركة"، مشيرًا إلى أن قواته "مستعدة للاستمرار في القتال حتى 21 عاما إذا لزم الأمر"، وقال: "نحن نقاتلهم منذ 21 شهرا وسنقاتلهم لـ21 عاما"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
ودعا حميدتي قواته إلى "الحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة، رغم خسارة المدينة، والعمل على إعادة تنظيم الصفوف".
وكان الجيش السوداني، قد أعلن أمس السبت، استعادة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها.
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