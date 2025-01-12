https://sarabic.ae/20250112/السفير-العماني-يعلق-على-اختيار-بلاده-ضيف-شرف-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1096716763.html
السفير العماني يعلق على اختيار بلاده ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب
السفير العماني يعلق على اختيار بلاده ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب
سبوتنيك عربي
صرح سفير سلطنة عُمان في مصر، السفير عبد الله الرحبي، بأن اختيار السلطنة ضيف شرف في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كان تقديرا لدورها الثقافي المتميز،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:26+0000
2025-01-12T11:26+0000
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جاء ذلك في كلمة للسفير العُماني، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد.وأضاف الرحبي أن "الخطوة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية".وأوضح أن "هذه العلاقات ليست مجرد أواصر تاريخية، بل تمتد في حاضرنا لتشمل شتى مجالات التعاون السياسي والتجاري والثقافي، وترتكز على قناعة راسخة بالمصيرالمشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والأوطان والإنسانية".وتابع السفير العُماني لدى القاهرة: "الثقافة، هي سفير النور في كل العصور، والكتاب هو الركيزة التي نقلت العلم والمعرفة من جيل إلى جيل، ومن حضارة إلى أخرى". وأشار إلى أن الثقافة العمانية بتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين، تظل بحاجة إلى مزيد من الجسور التي تربطها بنظيراتها في العالم العربي، لتبدو صورتها أقرب إلى حقيقتها، عراقة وغنى وتميزا. وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل.
https://sarabic.ae/20250112/مصر-تعلن-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-دورته-لعام-2025-1096709719.html
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سلطنة عمان, مصر, منوعات, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, مصر, منوعات, العالم العربي, الأخبار
السفير العماني يعلق على اختيار بلاده ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب
صرح سفير سلطنة عُمان في مصر، السفير عبد الله الرحبي، بأن اختيار السلطنة ضيف شرف في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كان تقديرا لدورها الثقافي المتميز، واعترافا بإسهاماتها في الثقافة العربية والدولية.
جاء ذلك في كلمة للسفير العُماني، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد.
وأضاف الرحبي أن "الخطوة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين سلطنة عُمان
وجمهورية مصر العربية".
وأوضح أن "هذه العلاقات ليست مجرد أواصر تاريخية، بل تمتد في حاضرنا لتشمل شتى مجالات التعاون السياسي والتجاري والثقافي، وترتكز على قناعة راسخة بالمصيرالمشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والأوطان والإنسانية".
وتابع السفير العُماني لدى القاهرة: "الثقافة، هي سفير النور في كل العصور، والكتاب هو الركيزة التي نقلت العلم والمعرفة من جيل إلى جيل، ومن حضارة إلى أخرى".
وأشار إلى أن الثقافة العمانية بتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين، تظل بحاجة إلى مزيد من الجسور التي تربطها بنظيراتها في العالم العربي، لتبدو صورتها أقرب إلى حقيقتها، عراقة وغنى وتميزا.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته الـ56، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويستمر لغاية 6 فبراير/ شباط المقبل.
وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل.