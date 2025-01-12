https://sarabic.ae/20250112/الصحة-العالمية-تسجيل-14700-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-خلال-عام-2024-في-أفريقيا-1096701200.html

الصحة العالمية: تسجيل 14700 إصابة مؤكدة بجدري القردة خلال عام 2024 في أفريقيا

الصحة العالمية: تسجيل 14700 إصابة مؤكدة بجدري القردة خلال عام 2024 في أفريقيا

سبوتنيك عربي

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أنه تم تسجيل نحو 14700 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، من بينها 66 حالة وفاة، في 20 دولة أفريقية، في الفترة من يناير/... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T05:02+0000

2025-01-12T05:02+0000

2025-01-12T05:02+0000

جدري القردة

منظمة الصحة العالمية

العالم

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وقالت المنظمة إن حالات الإصابة المؤكدة لا تمثل سوى مجموعة فرعية من الحالات المشتبه بها.وكانت المنطمة، قد ذكرت في وقت سابق، أن عددا كبيرا من الحالات المشتبه في إصابتها بجدري القردة لم يتم فحصها بعد و"بالتالي لا يتم تأكيدها أبدا" في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب محدودية القدرة على التشخيص.وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير لها، أن التفشي الجاري يُعزى إلى متغيرات عدة من الفيروس، بما في ذلك المتغير "كليد آي بي"، الذي ينتشر في الغالب بجمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وتجدر الإشارة إلى أن مرض "إمبوكس"، المعروف أيضا باسم جدري القردة، اُكتشف لأول مرة لدى القردة المختبرية في عام 1958، وهو مرض فيروسي نادر ينتشر عادة من خلال سوائل الجسم وقطرات الجهاز التنفسي والمواد الملوثة، وعادة ما يسبب هذا المرض الحمى والطفح الجلدي وتورم العقد اللمفاوية.

https://sarabic.ae/20241225/أبرزها-كورونا-وجدري-القردة-أمراض-معدية-تظهر-من-جديد-1096167601.html

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جدري القردة, منظمة الصحة العالمية, العالم