https://sarabic.ae/20250112/بولندا-تنفي-منع-وفد-سلوفاكي-من-الطيران-فوق-أراضيها-إلى-موسكو-1096735556.html
بولندا تنفي منع وفد سلوفاكي من الطيران فوق أراضيها إلى موسكو
بولندا تنفي منع وفد سلوفاكي من الطيران فوق أراضيها إلى موسكو
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية البولندية، أمس الأحد، أن الطائرة التي كانت تقل الوفد البرلماني السلوفاكي قد مُنعت من التحليق فوق أراضي الجمهورية باتجاه روسيا. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T23:01+0000
2025-01-12T23:01+0000
2025-01-12T23:01+0000
بولندا
روسيا
سلوفاكيا
الطيران
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في وقت سابق، صرّح رئيس الحزب الوطني السلوفاكي أندريه دانكو أن بولندا لم تسمح للطائرة التي تقل الوفد البرلماني السلوفاكي، الذي كان متوجهاً إلى روسيا في زيارة رسمية، بالتحليق في مجالها الجوي.ونقلت وكالة "راب" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، باول فرونسكي، قوله: "لم تمنع بولندا الوفد السلوفاكي، الذي بدأ زيارته إلى موسكو اليوم، من فرصة التحليق فوق أراضيها".وأوضح فرونسكي أن الجانب السلوفاكي "أرسل وثائق غير مكتملة".وأضاف المتحدث: "طلبت بولندا استكمال الوثائق، وقرر الجانب السلوفاكي تغيير المسار".
https://sarabic.ae/20241211/الناتو-ينقل-معدات-عسكرية-إلى-بولندا-1095685268.html
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بولندا, روسيا, سلوفاكيا, الطيران
بولندا, روسيا, سلوفاكيا, الطيران
بولندا تنفي منع وفد سلوفاكي من الطيران فوق أراضيها إلى موسكو
نفت وزارة الخارجية البولندية، أمس الأحد، أن الطائرة التي كانت تقل الوفد البرلماني السلوفاكي قد مُنعت من التحليق فوق أراضي الجمهورية باتجاه روسيا.
في وقت سابق، صرّح رئيس الحزب الوطني السلوفاكي أندريه دانكو أن بولندا لم تسمح للطائرة التي تقل الوفد البرلماني السلوفاكي، الذي كان متوجهاً إلى روسيا في زيارة رسمية، بالتحليق في مجالها الجوي.
وأشار أندريه دانكو إلى أن الطائرة اضطرت إلى السفر إلى موسكو عبر جمهورية التشيك وألمانيا.
ونقلت وكالة "راب" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، باول فرونسكي، قوله: "لم تمنع بولندا الوفد السلوفاكي، الذي بدأ زيارته إلى موسكو اليوم، من فرصة التحليق فوق أراضيها".
11 ديسمبر 2024, 09:09 GMT
وأوضح فرونسكي أن الجانب السلوفاكي "أرسل وثائق غير مكتملة".
وأضاف المتحدث: "طلبت بولندا استكمال الوثائق، وقرر الجانب السلوفاكي تغيير المسار".