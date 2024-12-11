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"الناتو" ينقل معدات عسكرية إلى بولندا
"الناتو" ينقل معدات عسكرية إلى بولندا
سبوتنيك عربي
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الناتو يقوم بنقل معدات عسكرية، على نطاق واسع من الدول الأوروبية إلى بولندا. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T09:09+0000
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روسيا
رصد عسكري
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وقال محاور الوكالة: "إننا نتلقى تقارير من رفاق من أوروبا، حول حركة كبيرة للمعدات العسكرية من الدول الأوروبية إلى بولندا، إن الحركة خطيرة للغاية لدرجة أنها تلفت انتباهك ببساطة على الطرق السريعة الأوروبية".كما قدّم مقطع فيديو من ميناء سوينويتشي، في بولندا، يُظهر تجمعًا كبيرًا للسفن، ونقل رسالة شاهد العيان: "هذا هو ميناء شوينويتشي، تبدو الأحواض وكأنها أحواض عسكرية، لقد أذهلني عدد الشاحنات العسكرية على الطرق البولندية، إنها مثل الذباب، وهي تنطلق هنا وهناك، معظمها قديمة، تعود لفترة ما بين السبعينيات أو ربما في الثمانينات".وأضاف ليبيديف: "إن الأسلحة والمعدات تأتي إلى بولندا، بمثل هذا التدفق كما لو كانوا بمرحلة ما قبل حرب مدمرة، إنهم يسلحون البولنديين بكثافة أكبر بكثير مما كانوا يسلحون الأوكرانيين قبل العملية العسكرية الخاصة".إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانياالجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"الناتو" ينقل معدات عسكرية إلى بولندا

09:09 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
تابعنا عبر
صرح منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الناتو يقوم بنقل معدات عسكرية، على نطاق واسع من الدول الأوروبية إلى بولندا.
وقال محاور الوكالة: "إننا نتلقى تقارير من رفاق من أوروبا، حول حركة كبيرة للمعدات العسكرية من الدول الأوروبية إلى بولندا، إن الحركة خطيرة للغاية لدرجة أنها تلفت انتباهك ببساطة على الطرق السريعة الأوروبية".

وعرض ليبيديف صوراً من الطريق السريع أيه "63" في فرنسا، ومقطع فيديو من ألمانيا، بالقرب من مدينة ماغديبورغ، يظهر طوابير من الشاحنات تحمل معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي.

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كما قدّم مقطع فيديو من ميناء سوينويتشي، في بولندا، يُظهر تجمعًا كبيرًا للسفن، ونقل رسالة شاهد العيان: "هذا هو ميناء شوينويتشي، تبدو الأحواض وكأنها أحواض عسكرية، لقد أذهلني عدد الشاحنات العسكرية على الطرق البولندية، إنها مثل الذباب، وهي تنطلق هنا وهناك، معظمها قديمة، تعود لفترة ما بين السبعينيات أو ربما في الثمانينات".
وأضاف ليبيديف: "إن الأسلحة والمعدات تأتي إلى بولندا، بمثل هذا التدفق كما لو كانوا بمرحلة ما قبل حرب مدمرة، إنهم يسلحون البولنديين بكثافة أكبر بكثير مما كانوا يسلحون الأوكرانيين قبل العملية العسكرية الخاصة".
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