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https://sarabic.ae/20250112/دي-فانس-ترامب-يهدد-بفرض-عقوبات-إذا-لم-تطلق-حماس-سراح-الرهائن-قبل-تنصيبه-1096735707.html
دي فانس: ترامب يهدد بفرض عقوبات إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل تنصيبه
دي فانس: ترامب يهدد بفرض عقوبات إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل تنصيبه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض "عقوبات شديدة" على الجهات الداعمة لحركة حماس في الشرق الأوسط، إذا لم تقم الحركة الفلسطينية بالإفراج عن... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T23:29+0000
2025-01-12T23:29+0000
حركة حماس
نائب الرئيس الأمريكي
ترامب
إسرائيل
تحرير رهائن
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
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جاء هذا التصريح على لسان نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جي دي فانس، أمس الأحد.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق قائلاً: "الجحيم سينفجر في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل توليه منصبه رسميًا.تعتبر عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حركة حماس منظمة إرهابية. وفي 7 أكتوبر 2023، خلال هجوم لحركة حماس على مستوطنات إسرائيلية جنوبية، قامت الجماعة باختطاف أكثر من 250 شخصًا واقتادتهم إلى قطاع غزة.ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال 98 شخصًا محتجزين لدى حماس، من بينهم أشخاص يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.وعلى مدى الأشهر الـ15 الماضية، تم تحرير 156 شخصًا من قبضة حماس من خلال عمليات إنسانية، بما في ذلك جثث رهائن تم استعادتها من غزة. يشمل الرهائن نساءً وأطفالاً وكبار السن، وهناك أيضًا اثنان من الرهائن يحملان الجنسية الروسية.
https://sarabic.ae/20250112/البيت-الأبيض-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-بات-قريبا-للغاية-وربما-قبل-تنصيب-ترامب-1096728197.html
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حركة حماس, نائب الرئيس الأمريكي, ترامب, إسرائيل, تحرير رهائن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
حركة حماس, نائب الرئيس الأمريكي, ترامب, إسرائيل, تحرير رهائن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم

دي فانس: ترامب يهدد بفرض عقوبات إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل تنصيبه

23:29 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض "عقوبات شديدة" على الجهات الداعمة لحركة حماس في الشرق الأوسط، إذا لم تقم الحركة الفلسطينية بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين قبل مراسم تنصيبه.
جاء هذا التصريح على لسان نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جي دي فانس، أمس الأحد.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق قائلاً: "الجحيم سينفجر في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل توليه منصبه رسميًا.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال جي دي فانس عند سؤاله عن الإجراءات التي سيتخذها ترامب إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن في الموعد المحدد: "الأمر يعني فرض عقوبات شديدة وعقوبات مالية على أولئك الذين يدعمون المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط."
تعتبر عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حركة حماس منظمة إرهابية. وفي 7 أكتوبر 2023، خلال هجوم لحركة حماس على مستوطنات إسرائيلية جنوبية، قامت الجماعة باختطاف أكثر من 250 شخصًا واقتادتهم إلى قطاع غزة.
ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، لا يزال 98 شخصًا محتجزين لدى حماس، من بينهم أشخاص يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب
15:16 GMT
وعلى مدى الأشهر الـ15 الماضية، تم تحرير 156 شخصًا من قبضة حماس من خلال عمليات إنسانية، بما في ذلك جثث رهائن تم استعادتها من غزة. يشمل الرهائن نساءً وأطفالاً وكبار السن، وهناك أيضًا اثنان من الرهائن يحملان الجنسية الروسية.
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