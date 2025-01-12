https://sarabic.ae/20250112/البيت-الأبيض-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-بات-قريبا-للغاية-وربما-قبل-تنصيب-ترامب-1096728197.html

البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب

البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب

سبوتنيك عربي

أفاد جيك يولفيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا". 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T15:16+0000

2025-01-12T15:16+0000

2025-01-12T15:16+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.وذكر جاك سوليفان لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، تعليقا على سؤال بشأن مفاوضات غزة "نحن قريبون للغاية. ولكن في الوقت نفسه، إلى أن نصل للنهاية لا يوجد اتفاق".ولفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس لأمريكا، مشيرا إلى أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في قطر منذ أسبوع، حيث يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية لنص الاتفاق من خلال الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نحن ملتزمون باستغلال كل يوم متبق من وقتنا في الإدارة لتحقيق هذا الهدف، وبايدن يتلقى تحديثات يومية حول الموضوع ومن المرجح أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، "على وشك الانتهاء".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، على وشك الانتهاء، فيما يمكن توقيعها قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، أن "الهدف من توقيع الصفقة هو أن تكون قبل تسلم ترامب لمنصبه، في الـ20 من الشهر الجاري"، مؤكدة أن إسرائيل سترسل وفدها للتفاوض، والمكون من رئيسي جهازي "الشاباك" و"الموساد" وأعضاء آخرين.وكان ترامب نفسه، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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https://sarabic.ae/20250110/قبل-تنصيب-ترامب-كاتس-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-للقضاء-الكامل-على-حماس-1096657289.html

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