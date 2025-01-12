البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250112/البيت-الأبيض-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-بات-قريبا-للغاية-وربما-قبل-تنصيب-ترامب-1096728197.html
البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب
البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
أفاد جيك يولفيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا". 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:16+0000
2025-01-12T15:16+0000
دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطر اليوم
قطر
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.وذكر جاك سوليفان لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، تعليقا على سؤال بشأن مفاوضات غزة "نحن قريبون للغاية. ولكن في الوقت نفسه، إلى أن نصل للنهاية لا يوجد اتفاق".ولفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس لأمريكا، مشيرا إلى أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في قطر منذ أسبوع، حيث يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية لنص الاتفاق من خلال الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نحن ملتزمون باستغلال كل يوم متبق من وقتنا في الإدارة لتحقيق هذا الهدف، وبايدن يتلقى تحديثات يومية حول الموضوع ومن المرجح أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، "على وشك الانتهاء".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، على وشك الانتهاء، فيما يمكن توقيعها قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، أن "الهدف من توقيع الصفقة هو أن تكون قبل تسلم ترامب لمنصبه، في الـ20 من الشهر الجاري"، مؤكدة أن إسرائيل سترسل وفدها للتفاوض، والمكون من رئيسي جهازي "الشاباك" و"الموساد" وأعضاء آخرين.وكان ترامب نفسه، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
https://sarabic.ae/20250111/نتنياهو-يلتقي-مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-لبحث-المفاوضات-مع-حماس-1096692418.html
https://sarabic.ae/20250110/قبل-تنصيب-ترامب-كاتس-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-للقضاء-الكامل-على-حماس-1096657289.html
إسرائيل
قطر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا للغاية" وربما قبل تنصيب ترامب

15:16 GMT 12.01.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
أفاد جيك يولفيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا".
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
قبيل زيارة رئيس "الموساد" للدوحة.. نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث المفاوضات مع "حماس"
أمس, 16:41 GMT
وذكر جاك سوليفان لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، تعليقا على سؤال بشأن مفاوضات غزة "نحن قريبون للغاية. ولكن في الوقت نفسه، إلى أن نصل للنهاية لا يوجد اتفاق".
ولفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس لأمريكا، مشيرا إلى أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في قطر منذ أسبوع، حيث يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية لنص الاتفاق من خلال الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نحن ملتزمون باستغلال كل يوم متبق من وقتنا في الإدارة لتحقيق هذا الهدف، وبايدن يتلقى تحديثات يومية حول الموضوع ومن المرجح أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، "على وشك الانتهاء".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، على وشك الانتهاء، فيما يمكن توقيعها قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، أن "الهدف من توقيع الصفقة هو أن تكون قبل تسلم ترامب لمنصبه، في الـ20 من الشهر الجاري"، مؤكدة أن إسرائيل سترسل وفدها للتفاوض، والمكون من رئيسي جهازي "الشاباك" و"الموساد" وأعضاء آخرين.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
قبل تنصيب ترامب... كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة "للقضاء الكامل" على حماس
10 يناير, 13:42 GMT
وكان ترامب نفسه، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала