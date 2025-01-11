https://sarabic.ae/20250111/نتنياهو-يلتقي-مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-لبحث-المفاوضات-مع-حماس-1096692418.html

قبيل زيارة رئيس "الموساد" للدوحة.. نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث المفاوضات مع "حماس"

قبيل زيارة رئيس "الموساد" للدوحة.. نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث المفاوضات مع "حماس"

سبوتنيك عربي

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للشرق الأوسط، لبحث ملف المفاوضات مع حركة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:41+0000

2025-01-11T16:41+0000

2025-01-11T16:56+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو، سيلتقي في وقت لاحق من اليوم، مع ويتكوف في تل أبيب، بعد زيارة الأخير إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبحثه ملف إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، مع الجانب القطري.وأوضحت الصحيفة أن ستيف ويتكوف، التقى مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الملف ذاته، وأنه سينقل ما اطلع عليه من مفاوضات إلى نتنياهو.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف عبد الهادي أن "حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".وكان مسؤول في حركة "حماس"، قد أكد في وقت سابق، أن "أي اتفاق مع إسرائيل، سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار"، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الحركة وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20250111/تقرير-نتنياهو-قد-يرسل-وفدا-إسرائيليا-إلى-قطر-للتفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1096688458.html

https://sarabic.ae/20250107/تفاؤل-حذر-ما-آخر-تطورات-مفاوضات-تبادل-الأسرى-بين-إسرائيل-وحماس-1096575136.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل