تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250111/تقرير-نتنياهو-قد-يرسل-وفدا-إسرائيليا-إلى-قطر-للتفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1096688458.html
تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها، اليوم السبت، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد"... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T14:38+0000
2025-01-11T14:39+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يقرر نتنياهو، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما إذا كان سيسمح لرئيس "الموساد"، بالمغادرة إلى قطر أم لا، متوقعة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إرسال ديفيد برنياع، إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات مع "حماس".وكان نتنياهو قد أجرى نقاشا أمنيا، أمس الجمعة، بشأن ملف المحتجزين مع رؤساء الأجهزة الأمنية في بلاده.وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف أن "حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".وكان مسؤول في حركة "حماس"، قد أكد في وقت سابق، أن "أي اتفاق مع إسرائيل، سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار"، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الحركة وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو، مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا، في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-جثة-محتجز-لدى-حماس-بعد-يوم-من-تأكيد-مقتل-والده-1096646537.html
https://sarabic.ae/20250110/قبل-تنصيب-ترامب-كاتس-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-للقضاء-الكامل-على-حماس-1096657289.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

14:38 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 14:39 GMT 11.01.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها، اليوم السبت، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة محتجز لدى "حماس" بعد يومين من تأكيد مقتل والده
أمس, 08:48 GMT
وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يقرر نتنياهو، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما إذا كان سيسمح لرئيس "الموساد"، بالمغادرة إلى قطر أم لا، متوقعة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إرسال ديفيد برنياع، إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات مع "حماس".
وكان نتنياهو قد أجرى نقاشا أمنيا، أمس الجمعة، بشأن ملف المحتجزين مع رؤساء الأجهزة الأمنية في بلاده.
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".
وأضاف أن "حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
قبل تنصيب ترامب... كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة "للقضاء الكامل" على حماس
أمس, 13:42 GMT
وكان مسؤول في حركة "حماس"، قد أكد في وقت سابق، أن "أي اتفاق مع إسرائيل، سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار"، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الحركة وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.
من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.
ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو، مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا، في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала