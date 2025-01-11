https://sarabic.ae/20250111/تقرير-نتنياهو-قد-يرسل-وفدا-إسرائيليا-إلى-قطر-للتفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1096688458.html

تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

تقرير: نتنياهو قد يرسل وفدا إسرائيليا إلى قطر للتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها، اليوم السبت، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد"... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T14:38+0000

2025-01-11T14:38+0000

2025-01-11T14:39+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن يقرر نتنياهو، خلال الساعات القليلة المقبلة، ما إذا كان سيسمح لرئيس "الموساد"، بالمغادرة إلى قطر أم لا، متوقعة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إرسال ديفيد برنياع، إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات مع "حماس".وكان نتنياهو قد أجرى نقاشا أمنيا، أمس الجمعة، بشأن ملف المحتجزين مع رؤساء الأجهزة الأمنية في بلاده.وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف أن "حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".وكان مسؤول في حركة "حماس"، قد أكد في وقت سابق، أن "أي اتفاق مع إسرائيل، سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار"، مشددا على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الحركة وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، على حد قوله.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو، مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا، في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.

https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-جثة-محتجز-لدى-حماس-بعد-يوم-من-تأكيد-مقتل-والده-1096646537.html

https://sarabic.ae/20250110/قبل-تنصيب-ترامب-كاتس-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بإعداد-خطة-للقضاء-الكامل-على-حماس-1096657289.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل