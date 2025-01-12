https://sarabic.ae/20250112/قوات-الأمن-الإيرانية-تعلن-ضبط-شحنة-عبوات-ناسفة-لإرهابيين-1096730525.html
قوات الأمن الإيرانية تعلن ضبط شحنة عبوات ناسفة لإرهابيين
قوات الأمن الإيرانية تعلن ضبط شحنة عبوات ناسفة لإرهابيين
سبوتنيك عربي
أعلن حرس الحدود الإيراني، عن مصادرة شحنة من العبوات الناسفة من فريق من الإرهابيين في مقاطعة سردشت شمال غربي إيران. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T16:27+0000
2025-01-12T16:27+0000
2025-01-12T16:27+0000
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وأضاف قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي جودرزي، في تصريحات للصحفيين أن "حرس الحدود صادروا ما يصل إلى 10 حقائب ظهر مليئة بالعبوات الناسفة من فريق من الإرهابيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد مؤخرا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال جودرزي: "بعد تلقي أنباء عن تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية، أرسل حرس الحدود من فوج حدود سردشت على الفور فرق استخباراتية وعملياتية إلى الموقع، وبعد ملاحظة العديد من المتسللين الذين يحاولون دخول البلاد، اشتبكوا معهم".وأضاف: "في النهاية، لم يتمكن الإرهابيون من مقاومة النيران الكثيفة لحرس الحدود الإيراني، وفروا من مكان الحادث، وتركوا وراءهم حقائب الظهر الخاصة بهم".وقال القائد إن قوات حرس الحدود الإيراني تفقدت المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات، واكتشفت وضبطت 10 أكياس تحتوي على 15 عبوة متفجرات تزن حوالي 77 كيلوغراما، و5000 صاعق إلكتروني، و13 ورقة من نمط سترة انتحارية مع القماش المستخدم.
https://sarabic.ae/20250112/الاقتدار-للدفاع-الجوي-الجيش-الإيراني-يبدأ-مناورات-عسكرية-غرب-وشمالي-البلاد-1096715127.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قوات الأمن الإيرانية تعلن ضبط شحنة عبوات ناسفة لإرهابيين
أعلن حرس الحدود الإيراني، عن مصادرة شحنة من العبوات الناسفة من فريق من الإرهابيين في مقاطعة سردشت شمال غربي إيران.
وأضاف قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي جودرزي، في تصريحات للصحفيين أن "حرس الحدود صادروا ما يصل إلى 10 حقائب ظهر مليئة بالعبوات الناسفة من فريق من الإرهابيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد مؤخرا"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وقال جودرزي: "بعد تلقي أنباء عن تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية، أرسل حرس الحدود من فوج حدود سردشت على الفور فرق استخباراتية وعملياتية إلى الموقع، وبعد ملاحظة العديد من المتسللين الذين يحاولون دخول البلاد، اشتبكوا معهم".
وأضاف: "في النهاية، لم يتمكن الإرهابيون من مقاومة النيران الكثيفة لحرس الحدود الإيراني، وفروا من مكان الحادث، وتركوا وراءهم حقائب الظهر الخاصة بهم".
وقال القائد إن قوات حرس الحدود الإيراني تفقدت المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات، واكتشفت وضبطت 10 أكياس تحتوي على 15 عبوة متفجرات تزن حوالي 77 كيلوغراما، و5000 صاعق إلكتروني، و13 ورقة من نمط سترة انتحارية مع القماش المستخدم.