https://sarabic.ae/20250112/مبعوث-ترامب-يبلغ-نتنياهو-أن-الاتفاق-مع-حماس-يجب-أن-يتم-بحلول-20-يناير-1096699729.html

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو أن الاتفاق مع حماس يجب أن يتم بحلول 20 يناير

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو أن الاتفاق مع حماس يجب أن يتم بحلول 20 يناير

سبوتنيك عربي

أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T00:03+0000

2025-01-12T00:03+0000

2025-01-12T00:06+0000

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طوفان الأقصى

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدماً في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حماس بالكامل في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول تنصيب ترامب.وكان ترامب نفسه قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

https://sarabic.ae/20250111/نتنياهو-يلتقي-مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-لبحث-المفاوضات-مع-حماس-1096692418.html

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ترامب, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى