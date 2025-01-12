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مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو أن الاتفاق مع حماس يجب أن يتم بحلول 20 يناير
مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو أن الاتفاق مع حماس يجب أن يتم بحلول 20 يناير
سبوتنيك عربي
أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T00:03+0000
2025-01-12T00:06+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدماً في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حماس بالكامل في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول تنصيب ترامب.وكان ترامب نفسه قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
https://sarabic.ae/20250111/نتنياهو-يلتقي-مبعوث-ترامب-للشرق-الأوسط-لبحث-المفاوضات-مع-حماس-1096692418.html
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ترامب, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى
ترامب, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو أن الاتفاق مع حماس يجب أن يتم بحلول 20 يناير

00:03 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 00:06 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Kobi Gideonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Kobi Gideon
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أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدماً في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.

وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أنه سيكون من الصعب إبرام صفقة بحلول موعد تولي ترامب، رغم أنه اعترف بإمكانية ذلك.

وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حماس بالكامل في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول تنصيب ترامب.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
قبيل زيارة رئيس "الموساد" للدوحة.. نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب للشرق الأوسط لبحث المفاوضات مع "حماس"
أمس, 16:41 GMT
وكان ترامب نفسه قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.
وفي وقت سابق أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو قد يوفد ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) إلى الدوحة، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
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