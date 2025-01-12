https://sarabic.ae/20250112/مصرع-وإصابة-العشرات-إثر-انفجار-بمحطة-لتعبئة-الغاز-وسط-اليمن-1096699895.html
مصرع وإصابة العشرات إثر انفجار بمحطة لتعبئة الغاز وسط اليمن
مصرع وإصابة العشرات إثر انفجار بمحطة لتعبئة الغاز وسط اليمن
سبوتنيك عربي
سقط أكثر من سبعين شخصًا بين قتيل وجريح، اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في محافظة البيضاء وسط اليمن. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T00:39+0000
2025-01-12T00:39+0000
2025-01-12T00:39+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمني لـ"سبوتنيك": "وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة".وذكر المصدر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة "أنصار الله".ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250110/نتنياهو-يتوعد-أنصار-الله-بعد-شن-غارات-إسرائيلية-عليهم-في-عمق-اليمن-1096664275.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, انفجار عبوة ناسفة
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, انفجار عبوة ناسفة
مصرع وإصابة العشرات إثر انفجار بمحطة لتعبئة الغاز وسط اليمن
حصري
سقط أكثر من سبعين شخصًا بين قتيل وجريح، اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في محافظة البيضاء وسط اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء اليمني لـ"سبوتنيك": "وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة".
وأضاف أن الحريق اندلع بأكثر من 20 سيارة، وألحق أضرارًا مادية واسعة في محيط المحطة.
وذكر المصدر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة "أنصار الله".
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.