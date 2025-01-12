https://sarabic.ae/20250112/منتج-غذائي-روسي-يغزو-الأسواق-الأمريكية-بأرقام-قياسية-1096705280.html
منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية
منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية
سبوتنيك عربي
شهدت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الكاكاو الروسية، وأبرزها الشوكولاتة، زيادة ملحوظة خلال عام 2024. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T08:36+0000
2025-01-12T08:36+0000
2025-01-12T08:36+0000
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وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أنه بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية الكاكاو ومنتجات الكاكاو من روسيا، بنحو 2.5 مليون دولار، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.وهذا هو أعلى حجم مشتريات في 11 شهرا منذ عام 2021.كما حطمت مشتريات شهر نوفمبر 2024 الأرقام القياسية، حيث اشترى الأمريكيون الكاكاو الروسي بأقصى مبلغ منذ يناير 2022، وهو 389 ألف دولار.وعلى مدار الشهر، نمت الواردات بنسبة 1%، وعلى مدار العام تضاعفت بأكثر من مرتين.وتشتري الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو من روسيا.وبلغت إمدادات الشوكولاتة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2024، 376 ألف دولار، مقابل 381 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومسحوق الكاكاو 12.7 ألف دولار، مقابل 3.7 ألف دولار في أكتوبر 2024، وبحسب نتائج الـ11 شهرا الماضية، بلغت واردات أمريكا من الشوكولاتة وبودرة الكاكاو الروسية 2.48 مليون، و18.8 ألف دولار على التوالي.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم، وتتصدر كندا قائمة الدول المصدرة للشوكولاتة إلى السوق الأمريكية، تليها المكسيك، بلجيكا، ألمانيا وبولندا.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, اقتصاد
منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية
شهدت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الكاكاو الروسية، وأبرزها الشوكولاتة، زيادة ملحوظة خلال عام 2024.
وأظهرت
بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أنه بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية الكاكاو ومنتجات الكاكاو من روسيا، بنحو 2.5 مليون دولار، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.
وهذا هو أعلى حجم مشتريات في 11 شهرا منذ عام 2021.
كما حطمت مشتريات شهر نوفمبر 2024 الأرقام القياسية، حيث اشترى الأمريكيون الكاكاو
الروسي بأقصى مبلغ منذ يناير 2022، وهو 389 ألف دولار.
وعلى مدار الشهر، نمت الواردات بنسبة 1%، وعلى مدار العام تضاعفت بأكثر من مرتين.
16 ديسمبر 2023, 14:44 GMT
وتشتري الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو من روسيا.
وبلغت إمدادات الشوكولاتة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2024، 376 ألف دولار، مقابل 381 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومسحوق الكاكاو 12.7 ألف دولار، مقابل 3.7 ألف دولار في أكتوبر 2024، وبحسب نتائج الـ11 شهرا الماضية، بلغت واردات أمريكا من الشوكولاتة وبودرة الكاكاو الروسية 2.48 مليون، و18.8 ألف دولار على التوالي.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للشوكولاتة
في العالم، وتتصدر كندا قائمة الدول المصدرة للشوكولاتة إلى السوق الأمريكية، تليها المكسيك، بلجيكا، ألمانيا وبولندا.