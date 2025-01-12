https://sarabic.ae/20250112/منتج-غذائي-روسي-يغزو-الأسواق-الأمريكية-بأرقام-قياسية-1096705280.html

منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية

منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية

سبوتنيك عربي

شهدت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الكاكاو الروسية، وأبرزها الشوكولاتة، زيادة ملحوظة خلال عام 2024. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T08:36+0000

2025-01-12T08:36+0000

2025-01-12T08:36+0000

مجتمع

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

الأخبار

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096704753_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_26408e0075995915002fd44ae1b4c97d.jpg

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أنه بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية الكاكاو ومنتجات الكاكاو من روسيا، بنحو 2.5 مليون دولار، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.وهذا هو أعلى حجم مشتريات في 11 شهرا منذ عام 2021.كما حطمت مشتريات شهر نوفمبر 2024 الأرقام القياسية، حيث اشترى الأمريكيون الكاكاو الروسي بأقصى مبلغ منذ يناير 2022، وهو 389 ألف دولار.وعلى مدار الشهر، نمت الواردات بنسبة 1%، وعلى مدار العام تضاعفت بأكثر من مرتين.وتشتري الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو من روسيا.وبلغت إمدادات الشوكولاتة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2024، 376 ألف دولار، مقابل 381 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومسحوق الكاكاو 12.7 ألف دولار، مقابل 3.7 ألف دولار في أكتوبر 2024، وبحسب نتائج الـ11 شهرا الماضية، بلغت واردات أمريكا من الشوكولاتة وبودرة الكاكاو الروسية 2.48 مليون، و18.8 ألف دولار على التوالي.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم، وتتصدر كندا قائمة الدول المصدرة للشوكولاتة إلى السوق الأمريكية، تليها المكسيك، بلجيكا، ألمانيا وبولندا.

https://sarabic.ae/20231216/فوائد-الشوكولاتة-الداكنة-صديقة-للقلب-تقاوم-التوتر-وتعزز-المناعة-1084179941.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, اقتصاد