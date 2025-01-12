منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف وبلدة يانتارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:33 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250112/منتج-غذائي-روسي-يغزو-الأسواق-الأمريكية-بأرقام-قياسية-1096705280.html
منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية
منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية
سبوتنيك عربي
شهدت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الكاكاو الروسية، وأبرزها الشوكولاتة، زيادة ملحوظة خلال عام 2024. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T08:36+0000
2025-01-12T08:36+0000
مجتمع
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096704753_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_26408e0075995915002fd44ae1b4c97d.jpg
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أنه بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية الكاكاو ومنتجات الكاكاو من روسيا، بنحو 2.5 مليون دولار، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.وهذا هو أعلى حجم مشتريات في 11 شهرا منذ عام 2021.كما حطمت مشتريات شهر نوفمبر 2024 الأرقام القياسية، حيث اشترى الأمريكيون الكاكاو الروسي بأقصى مبلغ منذ يناير 2022، وهو 389 ألف دولار.وعلى مدار الشهر، نمت الواردات بنسبة 1%، وعلى مدار العام تضاعفت بأكثر من مرتين.وتشتري الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو من روسيا.وبلغت إمدادات الشوكولاتة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2024، 376 ألف دولار، مقابل 381 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومسحوق الكاكاو 12.7 ألف دولار، مقابل 3.7 ألف دولار في أكتوبر 2024، وبحسب نتائج الـ11 شهرا الماضية، بلغت واردات أمريكا من الشوكولاتة وبودرة الكاكاو الروسية 2.48 مليون، و18.8 ألف دولار على التوالي.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم، وتتصدر كندا قائمة الدول المصدرة للشوكولاتة إلى السوق الأمريكية، تليها المكسيك، بلجيكا، ألمانيا وبولندا.
https://sarabic.ae/20231216/فوائد-الشوكولاتة-الداكنة-صديقة-للقلب-تقاوم-التوتر-وتعزز-المناعة-1084179941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096704753_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6f99b6c6eb0e5946d13666da500d9e8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار, اقتصاد

منتج غذائي روسي يغزو الأسواق الأمريكية بأرقام قياسية

08:36 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Nam Y. Huhسوبر ماركت في أمريكا
سوبر ماركت في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
تابعنا عبر
شهدت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من منتجات الكاكاو الروسية، وأبرزها الشوكولاتة، زيادة ملحوظة خلال عام 2024.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، أنه بين الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اشترت الولايات المتحدة الأمريكية الكاكاو ومنتجات الكاكاو من روسيا، بنحو 2.5 مليون دولار، أي 3 أضعاف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق.
وهذا هو أعلى حجم مشتريات في 11 شهرا منذ عام 2021.
كما حطمت مشتريات شهر نوفمبر 2024 الأرقام القياسية، حيث اشترى الأمريكيون الكاكاو الروسي بأقصى مبلغ منذ يناير 2022، وهو 389 ألف دولار.
وعلى مدار الشهر، نمت الواردات بنسبة 1%، وعلى مدار العام تضاعفت بأكثر من مرتين.
شكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
فوائد الشوكولاتة الداكنة.. صديقة للقلب تقاوم التوتر وتعزز المناعة
16 ديسمبر 2023, 14:44 GMT
وتشتري الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو من روسيا.
وبلغت إمدادات الشوكولاتة من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2024، 376 ألف دولار، مقابل 381 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومسحوق الكاكاو 12.7 ألف دولار، مقابل 3.7 ألف دولار في أكتوبر 2024، وبحسب نتائج الـ11 شهرا الماضية، بلغت واردات أمريكا من الشوكولاتة وبودرة الكاكاو الروسية 2.48 مليون، و18.8 ألف دولار على التوالي.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للشوكولاتة في العالم، وتتصدر كندا قائمة الدول المصدرة للشوكولاتة إلى السوق الأمريكية، تليها المكسيك، بلجيكا، ألمانيا وبولندا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала