ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو
07:40 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 07:49 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021
© AP Photo / Noah Berger
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بينما تستمر النيران بالتهام مناطق واسعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مخلّفة دمارا واسعا في الأحياء الراقية ومنازل المشاهير، إذ أثار الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، ميل جيبسون، جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة.
جيبسون البالغ من العمر 69 عاما، والذي تحول منزله الفخم في ماليبو، الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، إلى أطلال، ألمح خلال مقابلة تلفزيونية له أمس السبت، إلى احتمال وجود "أسباب خفية" وراء اندلاع تلك الحرائق.
Mel Gibson drops a bombshell on Fox News, accusing the California state government of possibly starting the fires on purpose.— Rose Renner (@RoseRenner50) January 11, 2025
Gibson says he knows the State of California was messing with the water supply of Los Angeles before the fires started.
Join: Jim Caviezel pic.twitter.com/Pkmr11ccxW
وقال جيبسون: "هناك العديد من النظريات المقلقة التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن. من الواضح أن نقص المياه والرياح العاتية لعبا دورا رئيسيا في انتشار النيران، لكن السؤال الأهم، هل كان الأمر مجرد صدفة؟".
وأضاف بطل فيلم "بريف هارت": "من الصعب تصديق أن هذه الحرائق حدثت بشكل عشوائي، ولكن يبدو أن هناك أهدافا خلف هذا الدمار. هل كان مفتعلو الحرائق يتصرفون بمفردهم أم بتوجيهات؟ وماذا يريدون تحقيقه من هذا الدمار؟".
“It’s like someone did it on purpose to destroy every aspect of it”— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 10, 2025
“Some of the neighbours got hit hard - it was completely toasted”
Mel Gibson on LA fires pic.twitter.com/So9nrHX6ma
وتابع جيبسون، متسائلا: "ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الولاية.. لا أعرف".
جيبسون، الذي عاد من تكساس ليجد منزله وقد التهمته النيران بالكامل، وصف الموقف بالمأساوي، بالقول: "فقدت كل شيء. المنزل لم يكن مجرد مكان إقامة، بل كان يحتوي على ذكريات ثمينة، صورا عائلية، ملفات شخصية، وحتى أبسط ممتلكاتي".
في سياق متصل، أفاد مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.
أمس, 08:34 GMT
كما أعلنت فرق الإطفاء أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدز" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.
وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.