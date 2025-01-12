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ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو
ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو
سبوتنيك عربي
بينما تستمر النيران بالتهام مناطق واسعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مخلّفة دمارا واسعا في الأحياء الراقية ومنازل المشاهير، إذ أثار الممثل الحائز على جائزة... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
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جيبسون البالغ من العمر 69 عاما، والذي تحول منزله الفخم في ماليبو، الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، إلى أطلال، ألمح خلال مقابلة تلفزيونية له أمس السبت، إلى احتمال وجود "أسباب خفية" وراء اندلاع تلك الحرائق.وقال جيبسون: "هناك العديد من النظريات المقلقة التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن. من الواضح أن نقص المياه والرياح العاتية لعبا دورا رئيسيا في انتشار النيران، لكن السؤال الأهم، هل كان الأمر مجرد صدفة؟".وأضاف بطل فيلم "بريف هارت": "من الصعب تصديق أن هذه الحرائق حدثت بشكل عشوائي، ولكن يبدو أن هناك أهدافا خلف هذا الدمار. هل كان مفتعلو الحرائق يتصرفون بمفردهم أم بتوجيهات؟ وماذا يريدون تحقيقه من هذا الدمار؟".وتابع جيبسون، متسائلا: "ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الولاية.. لا أعرف".جيبسون، الذي عاد من تكساس ليجد منزله وقد التهمته النيران بالكامل، وصف الموقف بالمأساوي، بالقول: "فقدت كل شيء. المنزل لم يكن مجرد مكان إقامة، بل كان يحتوي على ذكريات ثمينة، صورا عائلية، ملفات شخصية، وحتى أبسط ممتلكاتي".في سياق متصل، أفاد مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.كما أعلنت فرق الإطفاء أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدز" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.
https://sarabic.ae/20250111/تقرير-حرائق-لوس-أنجلوس-تفوق-قدرة-أي-نظام-مياه-في-العالم-1096674833.html
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ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو

07:40 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 07:49 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
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بينما تستمر النيران بالتهام مناطق واسعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مخلّفة دمارا واسعا في الأحياء الراقية ومنازل المشاهير، إذ أثار الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، ميل جيبسون، جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة.
جيبسون البالغ من العمر 69 عاما، والذي تحول منزله الفخم في ماليبو، الذي تبلغ قيمته 14.5 مليون دولار، إلى أطلال، ألمح خلال مقابلة تلفزيونية له أمس السبت، إلى احتمال وجود "أسباب خفية" وراء اندلاع تلك الحرائق.
وقال جيبسون: "هناك العديد من النظريات المقلقة التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن. من الواضح أن نقص المياه والرياح العاتية لعبا دورا رئيسيا في انتشار النيران، لكن السؤال الأهم، هل كان الأمر مجرد صدفة؟".
وأضاف بطل فيلم "بريف هارت": "من الصعب تصديق أن هذه الحرائق حدثت بشكل عشوائي، ولكن يبدو أن هناك أهدافا خلف هذا الدمار. هل كان مفتعلو الحرائق يتصرفون بمفردهم أم بتوجيهات؟ وماذا يريدون تحقيقه من هذا الدمار؟".
وتابع جيبسون، متسائلا: "ماذا يريد هؤلاء.. هل يودون إفراغ الولاية.. لا أعرف".
جيبسون، الذي عاد من تكساس ليجد منزله وقد التهمته النيران بالكامل، وصف الموقف بالمأساوي، بالقول: "فقدت كل شيء. المنزل لم يكن مجرد مكان إقامة، بل كان يحتوي على ذكريات ثمينة، صورا عائلية، ملفات شخصية، وحتى أبسط ممتلكاتي".
في سياق متصل، أفاد مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
تقرير: حرائق لوس أنجلوس تفوق قدرة أي نظام مياه في العالم
أمس, 08:34 GMT
كما أعلنت فرق الإطفاء أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدز" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.
وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.
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