ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250112/ناشط-حقوقي-لـسبوتنيك-بمعدل-4-حالات-يوميا-وتيرة-الخطف-ترتفع-في-حمص-وسط-سوريا--1096715532.html
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا
ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
ما تزال محافظة حمص وسط سوريا، أكبر المحافظات السورية الـ14، تشهد أحداث أمنية يومية متمثلة بحالات خطف وقتل بحق مدنيين في أحياء عدة داخل المدينة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T10:59+0000
2025-01-12T10:59+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096480590_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_59c08a8d28ebfd8f88ef4f6c1c02af2d.jpg
وقال الناشط الحقوقي السوري ربيع، لـ"سبوتنيك"، إن "وتيرة الخطف مرتفعة في أحياء المدينة، حيث باتت تسجل بشكل يومين بين 4 إلى 5 حالات خطف، يكون ضحيتها في معظم الأحيان شبان في العقد الثاني والثالث من العمر، وآخرها اختطاف 5 شبان تم العثور على اثنين منهم مقتولين بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر".وتابع الناشط الحقوقي السوري أنه "على الرغم من النداءات التي وجهت إلى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، لضبط الوضع الأمني في حمص، إلا أن عمليات السرقة والخطف ماتزال مستمرة في المدينة، وذلك بسبب وجود عدة فصائل مسلحة مجهولة الانتماء داخل المدينة ومنهم من جنسيات أجنبية".وختم ربيع حديثه بتوجيه نداء إلى الحكومة المؤقتة أو أي جهة معنية بحقوق الإنسان قادرة على ضبط الوضع الأمني ووقف حالات الخطف والقتل التي تحصل في محافظة حمص.وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.كيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟
https://sarabic.ae/20250111/مجموعة-مسلحة-تسطو-على-مستشفى-في-العاصمة-السورية-دمشق-1096677661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096480590_64:0:1023:719_1920x0_80_0_0_af087e1d58d20730e52cd60bb226764a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا

10:59 GMT 12.01.2025
© Photoصورة متداولة لعناصر مسلحة "لم تثبت تبعيتها لأحد" في حمص، سوريا
صورة متداولة لعناصر مسلحة لم تثبت تبعيتها لأحد في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Photo
تابعنا عبر
حصري
ما تزال محافظة حمص وسط سوريا، أكبر المحافظات السورية الـ14، تشهد أحداث أمنية يومية متمثلة بحالات خطف وقتل بحق مدنيين في أحياء عدة داخل المدينة.
وقال الناشط الحقوقي السوري ربيع، لـ"سبوتنيك"، إن "وتيرة الخطف مرتفعة في أحياء المدينة، حيث باتت تسجل بشكل يومين بين 4 إلى 5 حالات خطف، يكون ضحيتها في معظم الأحيان شبان في العقد الثاني والثالث من العمر، وآخرها اختطاف 5 شبان تم العثور على اثنين منهم مقتولين بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر".

وأضاف ربيع أن "جميع حالات الخطف متماثلة في الأسلوب والطريقة، حيث يقوم مسلحون مجهولون باعتراض المدنيين في الطرقات أو مداهمة المنازل واقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، ليتم لاحقا العثور على جثثهم على أطراف المدينة.

مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق
أمس, 10:32 GMT
وتابع الناشط الحقوقي السوري أنه "على الرغم من النداءات التي وجهت إلى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، لضبط الوضع الأمني في حمص، إلا أن عمليات السرقة والخطف ماتزال مستمرة في المدينة، وذلك بسبب وجود عدة فصائل مسلحة مجهولة الانتماء داخل المدينة ومنهم من جنسيات أجنبية".

وكشف ربيع أن "حالات خطف وقتل تُسجل في ريف حمص الشرقي والغربي، ولا يمكن توثيقها نتيجة صعوبة التواصل والخوف لدى الأهالي في تلك المناطق من إعطاء أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهم، حيث تشير المعلومات إلى أن انتهاكات كبيرة تحصل يوميا في تلك القرى والبلدات".

وختم ربيع حديثه بتوجيه نداء إلى الحكومة المؤقتة أو أي جهة معنية بحقوق الإنسان قادرة على ضبط الوضع الأمني ووقف حالات الخطف والقتل التي تحصل في محافظة حمص.
وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.
كيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала