https://sarabic.ae/20250112/ناشط-حقوقي-لـسبوتنيك-بمعدل-4-حالات-يوميا-وتيرة-الخطف-ترتفع-في-حمص-وسط-سوريا--1096715532.html

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا

ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا

سبوتنيك عربي

ما تزال محافظة حمص وسط سوريا، أكبر المحافظات السورية الـ14، تشهد أحداث أمنية يومية متمثلة بحالات خطف وقتل بحق مدنيين في أحياء عدة داخل المدينة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T10:59+0000

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وقال الناشط الحقوقي السوري ربيع، لـ"سبوتنيك"، إن "وتيرة الخطف مرتفعة في أحياء المدينة، حيث باتت تسجل بشكل يومين بين 4 إلى 5 حالات خطف، يكون ضحيتها في معظم الأحيان شبان في العقد الثاني والثالث من العمر، وآخرها اختطاف 5 شبان تم العثور على اثنين منهم مقتولين بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر".وتابع الناشط الحقوقي السوري أنه "على الرغم من النداءات التي وجهت إلى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، لضبط الوضع الأمني في حمص، إلا أن عمليات السرقة والخطف ماتزال مستمرة في المدينة، وذلك بسبب وجود عدة فصائل مسلحة مجهولة الانتماء داخل المدينة ومنهم من جنسيات أجنبية".وختم ربيع حديثه بتوجيه نداء إلى الحكومة المؤقتة أو أي جهة معنية بحقوق الإنسان قادرة على ضبط الوضع الأمني ووقف حالات الخطف والقتل التي تحصل في محافظة حمص.وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد سيطرت على نظام الحكم في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد.كيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟

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