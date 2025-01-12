https://sarabic.ae/20250112/نتنياهو-يبحث-هاتفيا-مع-بايدن-التقدم-في-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1096732540.html
نتنياهو يبحث هاتفيا مع بايدن التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"
نتنياهو يبحث هاتفيا مع بايدن التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقدم في المفاوضات مع حركة "حماس" للتوصل لاتفاق لتبادل... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T17:48+0000
2025-01-12T17:48+0000
2025-01-12T17:48+0000
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى للتو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش معه التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، وأطلعه على التفويض الذي منحه لوفد المفاوضات المتوجه إلى الدوحة لتعزيز جهود الإفراج عن الأسرى".وأفاد جيك يولفيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا".وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.ولفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس لأمريكا، مشيرا إلى أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في قطر منذ أسبوع، حيث يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية لنص الاتفاق من خلال الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للضفة-الغربية-بأن-تتحول-إلى-جنوب-لبنان-1096730191.html
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بنيامين نتنياهو, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
نتنياهو يبحث هاتفيا مع بايدن التقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقدم في المفاوضات مع حركة "حماس" للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى للتو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش معه التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، وأطلعه على التفويض الذي منحه لوفد المفاوضات المتوجه إلى الدوحة لتعزيز جهود الإفراج عن الأسرى".
وأعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب على تعاونهما في هذه "المهمة المقدسة".
وأفاد جيك يولفيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" قد تنجح "قريبا".
وأوضح سوليفان أنه قد يتم التوصل لاتفاق بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب ربما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.
وذكر جاك سوليفان لوسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، تعليقا على سؤال بشأن مفاوضات غزة "نحن قريبون للغاية. ولكن في الوقت نفسه، إلى أن نصل للنهاية لا يوجد اتفاق".
ولفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس لأمريكا
، مشيرا إلى أن مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في قطر منذ أسبوع، حيث يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية لنص الاتفاق من خلال الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل.