https://sarabic.ae/20250112/-حاكم-كاليفورنيا-الحرائق-التي-تحدث-قد-تكون-أسوأ-كارثة-في-تاريخ-الولايات-المتحدة--1096732882.html
حاكم كاليفورنيا: الحرائق التي تحدث قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة
حاكم كاليفورنيا: الحرائق التي تحدث قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، اليوم الأحد، أن حرائق كاليفورنيا قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدمار والتكاليف. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T18:37+0000
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وقال نيوسوم في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" رداً على سؤال مماثل من أحد الصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيصبح كذلك من حيث التكلفة وحجم ونطاق الدمار".وأضاف: "لدينا فرق بحث وإنقاذ وكلاب بوليسية تعمل على الأرجح، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من القتلى"، مؤكدا أنه يجري حاليا توضيح البيانات المتعلقة بالضحايا.وأوضح الحاكم أن "أهدافنا الرئيسية هي ضمان سلامة الناس وحماية الممتلكات، بينما نركز على السيطرة على حدود الحرائق".وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".وتضم منطقة باليساديس منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
https://sarabic.ae/20250112/ترامب-يشن-هجوما-لاذعا-على-مسؤولي-كاليفورنيا-لضعف-كفاءة-التعامل-مع-حرائق-الغابات-1096724604.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حاكم كاليفورنيا: الحرائق التي تحدث قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة
صرح حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، اليوم الأحد، أن حرائق كاليفورنيا قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدمار والتكاليف.
وقال نيوسوم في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" رداً على سؤال مماثل من أحد الصحفيين: "أعتقد أن الأمر سيصبح كذلك من حيث التكلفة وحجم ونطاق الدمار".
وأضاف: "لدينا فرق بحث وإنقاذ وكلاب بوليسية تعمل على الأرجح، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من القتلى"، مؤكدا أنه يجري حاليا توضيح البيانات المتعلقة بالضحايا.
وأعرب نيوسوم عن قلقه بشأن الظروف الجوية التي قد تجعل مكافحة الحرائق أكثر صعوبة.
وأوضح الحاكم أن "أهدافنا الرئيسية هي ضمان سلامة الناس وحماية الممتلكات، بينما نركز على السيطرة على حدود الحرائق".
وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".
وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق
والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.
وتضم منطقة باليساديس منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.