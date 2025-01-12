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ترامب يشن هجوما لاذعا على مسؤولي كاليفورنيا لضعف كفاءة التعامل مع حرائق الغابات
ترامب يشن هجوما لاذعا على مسؤولي كاليفورنيا لضعف كفاءة التعامل مع حرائق الغابات
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:08+0000
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الخاصة به: "لا تزال الحرائق مشتعلة في لوس أنجلوس، ولا يعرف الساسة غير الأكفاء كيفية إخمادها".وأضاف: "هذه واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلدنا، ولا يمكنهم إخماد الحرائق، ما الخطب فيهم؟".وتابع ترامب في منشوره: "لقد اختفت آلاف المنازل الرائعة، وستضيع المزيد قريبا، الموت هناك في كل مكان".وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء، ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.وقال الحاكم، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يجب إيجاد إجابات لتجنب تكرار الأمر، ولدينا كل الموارد لمواجهة الكوارث المشابهة".وكانت السلطات في لوس أنجلوس، قد أصدرت أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان بعد اندلاع حرائق ضخمة، في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.واعترف مدير خدمة المطافئ بالمقاطعة بأن الموارد كانت محدودة لمكافحة حريق أو حريقين كبيرين. وقد أدى هبوب الرياح الشديدة إلى توقف حركة الطيران مؤقتًا وتعطل صنابير مكافحة الحرائق في منطقة باليساديس، فيما تم وصف الحرائق بالفعل بأنها من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.واندلع حريق غابات ضخم في مناطق عدة بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث امتدت مساحة الحريق في البداية إلى 1344 هكتارًا، فيما قالت وكالة الإطفاء بولاية كاليفورنيا إن حريق منطقة "باسيفيك باليساديس"، امتد إلى مساحة 1182 هكتارًا، بينما امتد حريق منطقة "إيتون كانيون" إلى مساحة 162 هكتارا.وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بمنطقة "باسيفيك باليساديس"، بعدما اجتاحت الحرائق ضواحي راقية في المنطقة.ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".ووفقا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.وتضم منطقة باليساديس" منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب

ترامب يشن هجوما لاذعا على مسؤولي كاليفورنيا لضعف كفاءة التعامل مع حرائق الغابات

14:08 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Brendan McDermidالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
© AP Photo / Brendan McDermid
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اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، مسؤولي ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدم الكفاءة، بسبب تعاملهم مع حرائق الغابات المميتة، التي اندلعت حول لوس أنجلوس.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الخاصة به: "لا تزال الحرائق مشتعلة في لوس أنجلوس، ولا يعرف الساسة غير الأكفاء كيفية إخمادها".
وأضاف: "هذه واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلدنا، ولا يمكنهم إخماد الحرائق، ما الخطب فيهم؟".
وتابع ترامب في منشوره: "لقد اختفت آلاف المنازل الرائعة، وستضيع المزيد قريبا، الموت هناك في كل مكان".
وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.
من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء، ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.
وقال الحاكم، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يجب إيجاد إجابات لتجنب تكرار الأمر، ولدينا كل الموارد لمواجهة الكوارث المشابهة".
وكانت السلطات في لوس أنجلوس، قد أصدرت أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان بعد اندلاع حرائق ضخمة، في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.
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واعترف مدير خدمة المطافئ بالمقاطعة بأن الموارد كانت محدودة لمكافحة حريق أو حريقين كبيرين. وقد أدى هبوب الرياح الشديدة إلى توقف حركة الطيران مؤقتًا وتعطل صنابير مكافحة الحرائق في منطقة باليساديس، فيما تم وصف الحرائق بالفعل بأنها من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.
واندلع حريق غابات ضخم في مناطق عدة بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث امتدت مساحة الحريق في البداية إلى 1344 هكتارًا، فيما قالت وكالة الإطفاء بولاية كاليفورنيا إن حريق منطقة "باسيفيك باليساديس"، امتد إلى مساحة 1182 هكتارًا، بينما امتد حريق منطقة "إيتون كانيون" إلى مساحة 162 هكتارا.
وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بمنطقة "باسيفيك باليساديس"، بعدما اجتاحت الحرائق ضواحي راقية في المنطقة.
ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".
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ووفقا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".
وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.
وتضم منطقة باليساديس" منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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