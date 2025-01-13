https://sarabic.ae/20250113/الملياردير-المصري-ساويرس-يبحث-عن-عنوان-قاض-سوري-فما-القصة-1096751082.html

الملياردير المصري ساويرس يبحث عن عنوان قاض سوري... فما القصة؟

الملياردير المصري ساويرس يبحث عن عنوان قاض سوري... فما القصة؟

سبوتنيك عربي

أثار طلب من رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T13:25+0000

2025-01-13T13:25+0000

2025-01-13T13:25+0000

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وفاجأ ساويرس متابعيه على منصة "إكس"، بسؤال عمن يدله على عنوان أو رقم أحد القضاة السوريين، وهو عيسى زوكاني.وأشار إلى أن زوكاني من بلدات حوران جنوب دمشق.ولفت أحد المتابعين ردا على ساويرس، إلى أن آخر منصب للقاضي عيسى زوكاني، كان نائب رئيس محكمة النقض، قبل رحيل حكومة الأسد.فيما تساءل مستخدم آخر إن كان القاضي السوري هو من حكم على ساويرس، وأخذ أمواله لصالح قريب الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، وأنه يرغب من خلال طلبه في تنبيه السوريين بأنه قاضي ظالم؟"، ليؤكد الملياردير المصري له بأن "العكس صحيح".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، اتهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، بالاستيلاء على استثماراته في سوريا.وأعرب ساويرس، خلال تصريحات تلفزيونية، عن أسفه لما آلت إليه الأمور في سوريا، مؤكدًا أن المنطقة أمام خيارين "إما الدكتاتورية أو التيارات المتطرفة"، معربًا عن أمله في ألا تواجه سوريا مصير بعض الدول العربية.وكشف ساويرس عن أنه كان قد استثمر في قطاع الاتصالات السوري، ولكنه أجبر على أن يشارك رامي مخلوف في المشروع لتمكينه من الحصول على رخصة الاستثمار، وهو ما اعتبره لاحقًا خطأً كبيرًا لأنه لم يكن أمامه خيار آخر في ظل الظروف السائدة.وأضاف ساويرس أنه بعد نجاح الشركة، استولى مخلوف عليها بالكامل وطرد الموظفين، بينما رفع ساويرس قضايا قانونية ضد هذا التصرف، لكن لم يحصل على أمواله أو أرباحه كاملة.وأوضح الملياردير المصري، قائلا: "أخرجني من الشركة بأقل من الاستثمار الذي وضعته وطردنا من البلد وطرد موظفينا، وهو لم يكن الفساد الوحيد الموجود، ولكنه كان يستولي على كل الصادرات والأسواق الحرة وواردات البترول والغاز كان يدخل فيها".واستنكر ساويرس ما فعله رامي مخلوف حين تبرع لسوريا بمبلغ مليون ونصف مليون دولار فقط، في حين أن ثروته تصل إلى 15 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20240715/الملياردير-المصري-ساويرس-يرد-على-تكهنات-بشأن-صورته-مع-رئيس-وزراء-إثيوبيا-وعلاقته-بـسد-النهضة-1090803831.html

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نجيب ساويرس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, منوعات