https://sarabic.ae/20250113/علماء-رجم-الهري-الغامض-في-الجولان-السوري-تحرك-عشرات-الأمتار-صور-وفيديو-1096750721.html
علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو
علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يعتبر الموقع الفلكي "رجم الهري" الذي يقع في الجولان السوري من أقدم المواقع الآثرية، حيث تم بناؤه منذ نحو 3250 سنة قبل الميلاد، وتم وضعه إلى جانب حضارات المايا... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T13:22+0000
2025-01-13T13:22+0000
2025-01-13T13:22+0000
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توصل علماء الآثار، في دراسة جديدة، إلى أن أقدم أجزاء من دائرة رجم الهري الحجرية، أنه قد لا يكون مرصدًا فلكيًا ما قبل التاريخ فقط بل تم تشيده لأغراض أخرى.وبالعودة إلى ورقة بحثية نشرت في عام 1998، زعمت أن رجم الهري كان "مساحة طقسية تضم محاذاة سماوية معينة لتحقيق وظيفة رمزية"، بحسب ما نشره موقع "Live Science".ويذكر أن رجم الهري يتكون من عدة دوائر متحدة المركز، أكبرها يبلغ عرضها حوالي 500 قدم (150 مترًا)، مصنوعة من أكوام من أحجار البازلت التي لا تزال تقف حتى 8 أقدام (2.5 متر) وقد وصف الموقع وصفاً متنوعاً، كمركز احتفالي، وكسياج دفاعي، وكمخزن أساسي كبير، وكمكان للدفن، ومركز للرصد الفلكي.
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علوم, منوعات
علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو
يعتبر الموقع الفلكي "رجم الهري" الذي يقع في الجولان السوري من أقدم المواقع الآثرية، حيث تم بناؤه منذ نحو 3250 سنة قبل الميلاد، وتم وضعه إلى جانب حضارات المايا والأزتك وأهرامات مصر، لكن إلى اليوم تدور أسئلة حول ماهية هذا الصرح الغريب وعلاقته بمراقبة السماء.
توصل علماء الآثار، في دراسة جديدة، إلى أن أقدم أجزاء من دائرة رجم الهري الحجرية، أنه قد لا يكون مرصدًا فلكيًا ما قبل التاريخ فقط بل تم تشيده لأغراض أخرى.
وبالرغم من أن التحقيقات السابقة أكدت أن الفجوات في الدائرة الحجرية تتوافق مع الأحداث الفلكية، مثل الانقلاب الصيفي والشتوي، الإ أن الدراسة الجديدة تؤكد أن الموقع خضع لتغيرات جيولوجية أي أنه دار وتحرك لعشرات الأمتار على مدار آلاف السنين، وهو الاكتشاف الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان بمثابة مرصد فلكي قديم.
أشارت الدراسة بعد الاستعانة بالأقمار الصناعية، إلى أن رجم الهري كان مجرد واحد من آلاف الهياكل ما قبل التاريخ التي تم بناؤها في المنطقة، بما في ذلك الهياكل الدائرية؛ والأسوار ذات الجدران الحجرية التي يبدو أنها كانت تستخدم للزراعة؛ و"التلال"، التي ربما كانت تستخدم للدفن أو السكن أو التخزين.
وبالعودة إلى ورقة بحثية نشرت في عام 1998، زعمت أن رجم الهري كان "مساحة طقسية تضم محاذاة سماوية معينة لتحقيق وظيفة رمزية"، بحسب ما نشره موقع "Live Science
".
ويذكر أن رجم الهري يتكون من عدة دوائر متحدة المركز، أكبرها يبلغ عرضها حوالي 500 قدم (150 مترًا)، مصنوعة من أكوام من أحجار البازلت التي لا تزال تقف حتى 8 أقدام (2.5 متر) وقد وصف الموقع وصفاً متنوعاً، كمركز احتفالي، وكسياج دفاعي، وكمخزن أساسي كبير، وكمكان للدفن، ومركز للرصد الفلكي.