علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250113/علماء-رجم-الهري-الغامض-في-الجولان-السوري-تحرك-عشرات-الأمتار-صور-وفيديو-1096750721.html
علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو
علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يعتبر الموقع الفلكي "رجم الهري" الذي يقع في الجولان السوري من أقدم المواقع الآثرية، حيث تم بناؤه منذ نحو 3250 سنة قبل الميلاد، وتم وضعه إلى جانب حضارات المايا... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T13:22+0000
2025-01-13T13:22+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096750546_0:22:611:365_1920x0_80_0_0_f35986f6416c34e1d435630c54a1ef8e.jpg
توصل علماء الآثار، في دراسة جديدة، إلى أن أقدم أجزاء من دائرة رجم الهري الحجرية، أنه قد لا يكون مرصدًا فلكيًا ما قبل التاريخ فقط بل تم تشيده لأغراض أخرى.وبالعودة إلى ورقة بحثية نشرت في عام 1998، زعمت أن رجم الهري كان "مساحة طقسية تضم محاذاة سماوية معينة لتحقيق وظيفة رمزية"، بحسب ما نشره موقع "Live Science".ويذكر أن رجم الهري يتكون من عدة دوائر متحدة المركز، أكبرها يبلغ عرضها حوالي 500 قدم (150 مترًا)، مصنوعة من أكوام من أحجار البازلت التي لا تزال تقف حتى 8 أقدام (2.5 متر) وقد وصف الموقع وصفاً متنوعاً، كمركز احتفالي، وكسياج دفاعي، وكمخزن أساسي كبير، وكمكان للدفن، ومركز للرصد الفلكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096750546_0:0:529:396_1920x0_80_0_0_2fc44d2b508c7c3fc1a975b59f93699e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

علماء: "رجم الهري" الغامض في الجولان السوري تحرك عشرات الأمتار... صور وفيديو

13:22 GMT 13.01.2025
© Photo / x.com/Social Mediaموقع رجم الهيري التاريخي الغامض في الجولان السوري المحتل
موقع رجم الهيري التاريخي الغامض في الجولان السوري المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / x.com/Social Media
تابعنا عبر
يعتبر الموقع الفلكي "رجم الهري" الذي يقع في الجولان السوري من أقدم المواقع الآثرية، حيث تم بناؤه منذ نحو 3250 سنة قبل الميلاد، وتم وضعه إلى جانب حضارات المايا والأزتك وأهرامات مصر، لكن إلى اليوم تدور أسئلة حول ماهية هذا الصرح الغريب وعلاقته بمراقبة السماء.
توصل علماء الآثار، في دراسة جديدة، إلى أن أقدم أجزاء من دائرة رجم الهري الحجرية، أنه قد لا يكون مرصدًا فلكيًا ما قبل التاريخ فقط بل تم تشيده لأغراض أخرى.

وبالرغم من أن التحقيقات السابقة أكدت أن الفجوات في الدائرة الحجرية تتوافق مع الأحداث الفلكية، مثل الانقلاب الصيفي والشتوي، الإ أن الدراسة الجديدة تؤكد أن الموقع خضع لتغيرات جيولوجية أي أنه دار وتحرك لعشرات الأمتار على مدار آلاف السنين، وهو الاكتشاف الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان بمثابة مرصد فلكي قديم.

أشارت الدراسة بعد الاستعانة بالأقمار الصناعية، إلى أن رجم الهري كان مجرد واحد من آلاف الهياكل ما قبل التاريخ التي تم بناؤها في المنطقة، بما في ذلك الهياكل الدائرية؛ والأسوار ذات الجدران الحجرية التي يبدو أنها كانت تستخدم للزراعة؛ و"التلال"، التي ربما كانت تستخدم للدفن أو السكن أو التخزين.
وبالعودة إلى ورقة بحثية نشرت في عام 1998، زعمت أن رجم الهري كان "مساحة طقسية تضم محاذاة سماوية معينة لتحقيق وظيفة رمزية"، بحسب ما نشره موقع "Live Science".
ويذكر أن رجم الهري يتكون من عدة دوائر متحدة المركز، أكبرها يبلغ عرضها حوالي 500 قدم (150 مترًا)، مصنوعة من أكوام من أحجار البازلت التي لا تزال تقف حتى 8 أقدام (2.5 متر) وقد وصف الموقع وصفاً متنوعاً، كمركز احتفالي، وكسياج دفاعي، وكمخزن أساسي كبير، وكمكان للدفن، ومركز للرصد الفلكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала