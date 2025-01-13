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"منافس الشرع"... جمال سليمان يعود إلى سوريا... فيديو
"منافس الشرع"... جمال سليمان يعود إلى سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الممثل السوري البارز جمال سليمان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أكثر من 14 عاما من خروجه من البلاد قادما من القاهرة. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T12:02+0000
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ويعتبر سليمان من أبرز معارضي "منصة القاهرة"، ويصنفه متابعون على أنه "منافس الشرع" على حكم البلاد، بحسب المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.ونشر النجم السوري مقطع فيديو من داخل الطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام".وقال سليمان عقب اقتحام منزله عام 2012: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ لم أعد.. وطلبت من زوجتي السفر فورا إلى مصر مع ابني محمد ووالدها".كيف تبدو سوريا بعد شهر على رحيل "حكومة الأسد"؟
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نادي الفيديو, منوعات, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, منوعات, أخبار سوريا اليوم

"منافس الشرع"... جمال سليمان يعود إلى سوريا... فيديو

12:02 GMT 13.01.2025
© Photo / wikipedia/Jasminelelandالنجم السوري جمال سليمان
النجم السوري جمال سليمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / wikipedia/Jasmineleland
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وصل الممثل السوري البارز جمال سليمان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أكثر من 14 عاما من خروجه من البلاد قادما من القاهرة.
ويعتبر سليمان من أبرز معارضي "منصة القاهرة"، ويصنفه متابعون على أنه "منافس الشرع" على حكم البلاد، بحسب المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر النجم السوري مقطع فيديو من داخل الطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام".

وخرج جمال سليمان من سوريا في نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة منذ ذلك الوقت.

وقال سليمان عقب اقتحام منزله عام 2012: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ لم أعد.. وطلبت من زوجتي السفر فورا إلى مصر مع ابني محمد ووالدها".
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