"منافس الشرع"... جمال سليمان يعود إلى سوريا... فيديو
© Photo / wikipedia/Jasminelelandالنجم السوري جمال سليمان
© Photo / wikipedia/Jasmineleland
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وصل الممثل السوري البارز جمال سليمان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أكثر من 14 عاما من خروجه من البلاد قادما من القاهرة.
ويعتبر سليمان من أبرز معارضي "منصة القاهرة"، ويصنفه متابعون على أنه "منافس الشرع" على حكم البلاد، بحسب المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
عاد منافس الشرع على الترشح على منصب الرئاسة في سوريا— Wolverine (@Wolveri07681751) January 13, 2025
عاد جمال سليمان الى سوريا
أحد معارضي منصة القاهرة التي كانت اقرب بمنصة تشبيح حاله من حال منصة موسكو pic.twitter.com/oL6Nndyqam
ونشر النجم السوري مقطع فيديو من داخل الطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "متجهين إلى دمشق، زمان والله اشتقنا يا شام".
عودة القامة الفنية و والأستاذ الرائع #جمال_سليمان نفس جديد تستنشقه سوريا التي نحب ❤️@MJamalsulaiman pic.twitter.com/4NO5A2ykJt— Aliaa Saeid علياء سعيد (@aliaa_saeid) January 13, 2025
وخرج جمال سليمان من سوريا في نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة منذ ذلك الوقت.
وقال سليمان عقب اقتحام منزله عام 2012: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ لم أعد.. وطلبت من زوجتي السفر فورا إلى مصر مع ابني محمد ووالدها".