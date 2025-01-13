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منها منتهية الصلاحية... بضائع مجهولة المصدر تغزو الأسواق السورية
منها منتهية الصلاحية... بضائع مجهولة المصدر تغزو الأسواق السورية
سبوتنيك عربي
شهدت الأسواق السورية، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، غزوا كبيرا للبضائع مجهولة المصدر القسم الأكبر منها لا... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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بضائع رخيصة من مصدر مجهوليقول يوسف أحد سكان مدينة حماة لـ"سبوتنيك": "منذ ما يقارب الشهر انتشرت بسطات لبيع المواد الغذائية بشكل كبير وعشوائي داخل شوارع المدينة، يقوم أصحابها ببيع مواد غذائية منها المعلبات والأجبان والبسكويت، بأسعار رخيصة جدا عن البضائع السورية".وتابع يوسف: "لاقت هذه البضائع إقبالا كبيرا على الشراء في الأيام الأولى، لكن لاحقا تم الانتباه إلى أن معظم هذه البضائع مجهولة المصدر تحمل كتابات باللغة الإنكليزية وأخرى بلغات غير معروفة دون وجود بيانات تعريفية خاصة بها". بيانات مزورة لمواد مجهولةعبد الرحمن أحد تجار الجملة في مدينة دمشق، أكد أن "أصحاب المحال التجارية تضرروا بشكل كبير نتيجة انتشار المواد الغذائية وغيرها في الأسواق بشكل عشوائي دون أي رقابة أو تنظيم، ونتيجة جهل المواطن السوري وضعف القدرة المالية لغالبيتهم توجهوا باتجاه تلك البسطات لشراء المواد رخيصة الثمن". وطالب عبد الرحمن بضرورة تحرك المسؤولين عن القطاع الصحي والغذائي في الحكومة السورية المؤقتة، لضبط تلك الحالات لأنها في الدرجة الأولى تضر بسلامة المواطنين الصحية وتضر بالاقتصاد السوري في الدرجة الثانية، على حد تعبيره.مواد منتهية الصلاحية تهدد سلامة المواطنينويشار إلى أن معظم المحافظات السورية تحولت شوارعها إلى "بسطات" عشوائية يتم فيها بيع جميع المواد الغذائية والألبسة ومستلزمات أخرى مجهولة المصدر، في ظل عدم وجود أي رقابة أو تنظيم من قبل المسؤولين عن هذا القطاع.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

منها منتهية الصلاحية... بضائع مجهولة المصدر تغزو الأسواق السورية

12:00 GMT 13.01.2025
© Sputnikالأسواق السورية في محافظة حماة
الأسواق السورية في محافظة حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik
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حصري
شهدت الأسواق السورية، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، غزوا كبيرا للبضائع مجهولة المصدر القسم الأكبر منها لا يحمل بيانات تعريفية تدل على المكونات أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.

بضائع رخيصة من مصدر مجهول

يقول يوسف أحد سكان مدينة حماة لـ"سبوتنيك": "منذ ما يقارب الشهر انتشرت بسطات لبيع المواد الغذائية بشكل كبير وعشوائي داخل شوارع المدينة، يقوم أصحابها ببيع مواد غذائية منها المعلبات والأجبان والبسكويت، بأسعار رخيصة جدا عن البضائع السورية".
وتابع يوسف: "لاقت هذه البضائع إقبالا كبيرا على الشراء في الأيام الأولى، لكن لاحقا تم الانتباه إلى أن معظم هذه البضائع مجهولة المصدر تحمل كتابات باللغة الإنكليزية وأخرى بلغات غير معروفة دون وجود بيانات تعريفية خاصة بها".
© Sputnikالأسواق السورية في محافظة حماة
الأسواق السورية في محافظة حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الأسواق السورية في محافظة حماة
© Sputnik

أما محمود من سكان مدينة حلب، أفاد لـ"سبوتنيك"، بأن "المواد الغذائية الموجودة في الشوارع دخلت عن طريق التهريب، عبر الحدود السورية التركية، وقسم آخر يتم تزويره ضمن مشاغل خاصة بأسماء شركات عالمية لتشجيع الناس على الشراء، بالإضافة إلى أن معظم المواد الغذائية التي تباع على البسطات لا تخضع لأي رقابة صحية والقسم الأكبر منها منتهية الصلاحية وتم تزوير تاريخ الانتهاء بشكل يدوي".

بيانات مزورة لمواد مجهولة

عبد الرحمن أحد تجار الجملة في مدينة دمشق، أكد أن "أصحاب المحال التجارية تضرروا بشكل كبير نتيجة انتشار المواد الغذائية وغيرها في الأسواق بشكل عشوائي دون أي رقابة أو تنظيم، ونتيجة جهل المواطن السوري وضعف القدرة المالية لغالبيتهم توجهوا باتجاه تلك البسطات لشراء المواد رخيصة الثمن".

وتابع أن "معظم المواد الغذائية في الأسواق تم تزوير بياناتها بما فيها الأسماء حتى تحمل تلك المواد أسماء شركات عالمية وتباع بأسعار رخيصة جدا عن تلك الشركات".

© Sputnikالأسواق السورية في محافظة حماة
الأسواق السورية في محافظة حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الأسواق السورية في محافظة حماة
© Sputnik
وطالب عبد الرحمن بضرورة تحرك المسؤولين عن القطاع الصحي والغذائي في الحكومة السورية المؤقتة، لضبط تلك الحالات لأنها في الدرجة الأولى تضر بسلامة المواطنين الصحية وتضر بالاقتصاد السوري في الدرجة الثانية، على حد تعبيره.

مواد منتهية الصلاحية تهدد سلامة المواطنين

أكد الدكتور عصام، اختصاصي أمراض داخلية بمستشفى "المجتهد" بدمشق، أنه "تم تسجيل زيادة بعدد المرضى المراجعين للمشفى يشكون من أعراض بالجهاز الهضمي، وبعد التشخيص تبين أن معظمهم تناول موادا غذائية وخاصة البسكويت والمعلبات التي تباع في الأسواق بشكل عشوائي".

© Sputnikالأسواق السورية في محافظة حماة
الأسواق السورية في محافظة حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
الأسواق السورية في محافظة حماة
© Sputnik

وطلب الدكتور عصام من المواطنين ضرورة التأكد من سلامة المواد الغذائية ومصدرها وعدم الانجرار وراء أسعارها المنخفضة قبل تناولها.

ويشار إلى أن معظم المحافظات السورية تحولت شوارعها إلى "بسطات" عشوائية يتم فيها بيع جميع المواد الغذائية والألبسة ومستلزمات أخرى مجهولة المصدر، في ظل عدم وجود أي رقابة أو تنظيم من قبل المسؤولين عن هذا القطاع.
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