https://sarabic.ae/20250114/خبير-بريطاني-قرار-بايدن-السماح-لأوكرانيا-بشن-ضربات-صاروخية-ضد-روسيا-كان-كارثيا-1096793811.html
خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا
خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على الأراضي الروسية كان بمثابة كارثة... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T18:55+0000
2025-01-14T18:55+0000
2025-01-14T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب": "هذا القرار الكارثي الذي ينتهك "الخطوط الحمراء" الروسية، أظهر فقط قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية والعجز الكامل لصواريخ "أتاكمز" عن هزيمتها".وختم بالقول: "لقد أثبتت هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن، والتي قوبلت بقدر كبير من الرعب من قبل الكثيرين، أنها فشل ذريع وفشل مهين".وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإذن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وجه الرئيس، فلاديمير بوتين، كلمة إلى الشعب الروسي، وأوضح أن موسكو اختبرت أحد أحدث أنظمة الصواريخ متوسطة المدى "أوريشنيك"، ردا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك باستخدام منظومتي "أتاكمز" و"ستورم شادو".
https://sarabic.ae/20250104/الدفاع-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-ردا-على-محاولة-كييف-استهداف-بيلغورود-بصواريخ-أتاكمز-1096476602.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على الأراضي الروسية كان بمثابة كارثة بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال على موقع "يوتيوب": "هذا القرار الكارثي الذي ينتهك "الخطوط الحمراء" الروسية، أظهر فقط قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية والعجز الكامل لصواريخ "أتاكمز" عن هزيمتها".
وأوضح أن استخدام أوكرانيا لنظام "أتاكمز" أجبر روسيا أيضا على إظهار قدرات نظام صواريخ "أوريشنيك" الجديد.
وختم بالقول: "لقد أثبتت هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن، والتي قوبلت بقدر كبير من الرعب من قبل الكثيرين، أنها فشل ذريع وفشل مهين".
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإذن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وجه الرئيس، فلاديمير بوتين، كلمة إلى الشعب الروسي، وأوضح أن موسكو اختبرت أحد أحدث أنظمة الصواريخ متوسطة المدى "أوريشنيك"، ردا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك باستخدام منظومتي "أتاكمز" و"ستورم شادو".