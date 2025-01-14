خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250114/خبير-بريطاني-قرار-بايدن-السماح-لأوكرانيا-بشن-ضربات-صاروخية-ضد-روسيا-كان-كارثيا-1096793811.html
خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا
خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على الأراضي الروسية كان بمثابة كارثة... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T18:55+0000
2025-01-14T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال على موقع "يوتيوب": "هذا القرار الكارثي الذي ينتهك "الخطوط الحمراء" الروسية، أظهر فقط قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية والعجز الكامل لصواريخ "أتاكمز" عن هزيمتها".وختم بالقول: "لقد أثبتت هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن، والتي قوبلت بقدر كبير من الرعب من قبل الكثيرين، أنها فشل ذريع وفشل مهين".وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإذن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وجه الرئيس، فلاديمير بوتين، كلمة إلى الشعب الروسي، وأوضح أن موسكو اختبرت أحد أحدث أنظمة الصواريخ متوسطة المدى "أوريشنيك"، ردا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك باستخدام منظومتي "أتاكمز" و"ستورم شادو".
https://sarabic.ae/20250104/الدفاع-الروسية-موسكو-ستتخذ-إجراءات-ردا-على-محاولة-كييف-استهداف-بيلغورود-بصواريخ-أتاكمز-1096476602.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير بريطاني: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية ضد روسيا كان كارثيا

18:55 GMT 14.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم2" في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أكد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بشن ضربات صاروخية على الأراضي الروسية كان بمثابة كارثة بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال على موقع "يوتيوب": "هذا القرار الكارثي الذي ينتهك "الخطوط الحمراء" الروسية، أظهر فقط قدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية والعجز الكامل لصواريخ "أتاكمز" عن هزيمتها".

وأوضح أن استخدام أوكرانيا لنظام "أتاكمز" أجبر روسيا أيضا على إظهار قدرات نظام صواريخ "أوريشنيك" الجديد.

وختم بالقول: "لقد أثبتت هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن، والتي قوبلت بقدر كبير من الرعب من قبل الكثيرين، أنها فشل ذريع وفشل مهين".
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات ردا على محاولة كييف استهداف بيلغورود بصواريخ "أتاكمز"
4 يناير, 14:45 GMT
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإذن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وجه الرئيس، فلاديمير بوتين، كلمة إلى الشعب الروسي، وأوضح أن موسكو اختبرت أحد أحدث أنظمة الصواريخ متوسطة المدى "أوريشنيك"، ردا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك باستخدام منظومتي "أتاكمز" و"ستورم شادو".
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Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
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