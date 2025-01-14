https://sarabic.ae/20250114/طفل-روسي-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-الشطرنج-1096768697.html
طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج
طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج
سبوتنيك عربي
سجل لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف، البالغ من العمر9 سنوات، رقما قياسيا عالميا في سرعة استكمال معيار "الأستاذ الدولي" في اللعبة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T07:36+0000
2025-01-14T07:36+0000
2025-01-14T07:36+0000
روسيا
رياضة
مجتمع
منوعات
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وحقق شوغجييف، المعيار بعمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، متجاوزا إنجاز الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حقق اللقب عام 2023، حسب موقع الشطرنج المتخصص "تشيس دوت كوم".وتعتبر رياضة الشطرنج من الألعاب القديمة والتي نالت شهرة واسعة منذ القدم، نظرًا لاعتمادها على قوة العقل بشكل كبير حتى أن الكثير من عباقرة الرياضات الأخرى وصفوا رياضاتهم بأنها كرقعة الشطرنج، ليستوحوا خططا منها.وحظي تاريخ هذه الرياضة بعدد من الأبطال، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخها وسجلاتها، حتى أنهم وُصوفوا بالأفضل في هذه الرياضة، ولم يتمكن أحد من هزمهم أو تحقيق نتائج مشابهة لما حققوه.وبالمقال التالي: أفضل لاعبي الشطرنج في العالم، يمكنكم التعرف على أمهر لاعبي الشطرنج في العالم.
https://sarabic.ae/20241228/فضيحة-تهز-بطولة-العالم-للشطرنج-والسبب-الجينز-1096282271.html
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روسيا, رياضة, منوعات
طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج
سجل لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف، البالغ من العمر9 سنوات، رقما قياسيا عالميا في سرعة استكمال معيار "الأستاذ الدولي" في اللعبة.
وحقق شوغجييف، المعيار بعمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، متجاوزا إنجاز الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حقق اللقب عام 2023، حسب موقع الشطرنج المتخصص "تشيس دوت كوم
".
لقب "الأستاذ الدولي" يسبق لقب "الأستاذ الكبير"، وكان شوغجييف قد استوفى أحد المعايير، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في بطولة في بلغراد.
28 ديسمبر 2024, 14:19 GMT
وتعتبر رياضة الشطرنج من الألعاب القديمة والتي نالت شهرة واسعة منذ القدم، نظرًا لاعتمادها على قوة العقل بشكل كبير حتى أن الكثير من عباقرة الرياضات الأخرى وصفوا رياضاتهم بأنها كرقعة الشطرنج، ليستوحوا خططا منها.
وحظي تاريخ هذه الرياضة بعدد من الأبطال، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخها وسجلاتها، حتى أنهم وُصوفوا بالأفضل في هذه الرياضة، ولم يتمكن أحد من هزمهم أو تحقيق نتائج مشابهة لما حققوه.
وبالمقال التالي: أفضل لاعبي الشطرنج في العالم
، يمكنكم التعرف على أمهر لاعبي الشطرنج في العالم.