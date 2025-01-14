طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250114/طفل-روسي-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-في-الشطرنج-1096768697.html
طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج
طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج
سبوتنيك عربي
سجل لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف، البالغ من العمر9 سنوات، رقما قياسيا عالميا في سرعة استكمال معيار "الأستاذ الدولي" في اللعبة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وحقق شوغجييف، المعيار بعمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، متجاوزا إنجاز الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حقق اللقب عام 2023، حسب موقع الشطرنج المتخصص "تشيس دوت كوم".وتعتبر رياضة الشطرنج من الألعاب القديمة والتي نالت شهرة واسعة منذ القدم، نظرًا لاعتمادها على قوة العقل بشكل كبير حتى أن الكثير من عباقرة الرياضات الأخرى وصفوا رياضاتهم بأنها كرقعة الشطرنج، ليستوحوا خططا منها.وحظي تاريخ هذه الرياضة بعدد من الأبطال، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخها وسجلاتها، حتى أنهم وُصوفوا بالأفضل في هذه الرياضة، ولم يتمكن أحد من هزمهم أو تحقيق نتائج مشابهة لما حققوه.وبالمقال التالي: أفضل لاعبي الشطرنج في العالم، يمكنكم التعرف على أمهر لاعبي الشطرنج في العالم.
https://sarabic.ae/20241228/فضيحة-تهز-بطولة-العالم-للشطرنج-والسبب-الجينز-1096282271.html
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روسيا, رياضة, منوعات
روسيا, رياضة, منوعات

طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في الشطرنج

07:36 GMT 14.01.2025
© Photo / الاتحاد الروسي للشطرنج/ إتيري كوبلاشفيليلاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف
لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / الاتحاد الروسي للشطرنج/ إتيري كوبلاشفيلي
تابعنا عبر
سجل لاعب الشطرنج الروسي رومان شوغجييف، البالغ من العمر9 سنوات، رقما قياسيا عالميا في سرعة استكمال معيار "الأستاذ الدولي" في اللعبة.
وحقق شوغجييف، المعيار بعمر 9 سنوات و10 أشهر و7 أيام، متجاوزا إنجاز الأرجنتيني فاوستينو أورو، الذي حقق اللقب عام 2023، حسب موقع الشطرنج المتخصص "تشيس دوت كوم".

لقب "الأستاذ الدولي" يسبق لقب "الأستاذ الكبير"، وكان شوغجييف قد استوفى أحد المعايير، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في بطولة في بلغراد.

صورة لرقعة الشطرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
فضيحة تهز بطولة العالم للشطرنج... والسبب "الجينز"
28 ديسمبر 2024, 14:19 GMT
وتعتبر رياضة الشطرنج من الألعاب القديمة والتي نالت شهرة واسعة منذ القدم، نظرًا لاعتمادها على قوة العقل بشكل كبير حتى أن الكثير من عباقرة الرياضات الأخرى وصفوا رياضاتهم بأنها كرقعة الشطرنج، ليستوحوا خططا منها.
وحظي تاريخ هذه الرياضة بعدد من الأبطال، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخها وسجلاتها، حتى أنهم وُصوفوا بالأفضل في هذه الرياضة، ولم يتمكن أحد من هزمهم أو تحقيق نتائج مشابهة لما حققوه.
وبالمقال التالي: أفضل لاعبي الشطرنج في العالم، يمكنكم التعرف على أمهر لاعبي الشطرنج في العالم.
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