مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250114/مهرجان-الثلج-السحري-لسيبيريا--1096766346.html
مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"
مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"
سبوتنيك عربي
يشهد جسر ينيسي المركزي في مدينة كراسنويارسك الروسية مهرجان "الجليد السحري لسيبيريا" لعام 2025، حيث يقوم أعضاء من عشرين فريقا من الفنانين بإنشاء عشرة منحوتات... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T11:57+0000
2025-01-14T11:57+0000
وسائط متعددة
صور
جليد
ثلوج
سيبيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096766519_0:277:3146:2047_1920x0_80_0_0_f689949891b1d1d81623232a2912d5e1.jpg
سيبيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096766519_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_37a4be7cb73b8ea044eba49137e214a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, جليد, ثلوج, سيبيريا
фото, صور, جليد, ثلوج, سيبيريا

مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"

11:57 GMT 14.01.2025
تابعنا عبر
يشهد جسر ينيسي المركزي في مدينة كراسنويارسك الروسية مهرجان "الجليد السحري لسيبيريا" لعام 2025، حيث يقوم أعضاء من عشرين فريقا من الفنانين بإنشاء عشرة منحوتات جليدية وعشرة منحوتات ثلجية، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بالتقاط جميع الصور الساحرة لهذه المنحوتات وجمعها في هذا الألبوم.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة التمثال الجليدي "الجمال النائم" لفريق "آيس زيبيلين" من قرية تشوغوناش في مقاطعة كيميروفو.

فتاة تلتقط صورة التمثال الجليدي &quot;الجمال النائم&quot; لفريق &quot;آيس زيبيلين&quot; من قرية تشوغوناش في مقاطعة كيميروفو. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة التمثال الجليدي "الجمال النائم" لفريق "آيس زيبيلين" من قرية تشوغوناش في مقاطعة كيميروفو.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم النسخة النهائية من تمثال "Odette" من قبل فريق "Arch.Pro" من كراسنويارسك وسان بطرسبورغ للجمهور في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الثلج السحري لسيبيريا".

تقديم النسخة النهائية من تمثال &quot;Odette&quot; من قبل فريق &quot;Arch.Pro&quot; من كراسنويارسك وسان بطرسبورغ للجمهور في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد &quot;الثلج السحري لسيبيريا&quot;. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم النسخة النهائية من تمثال "Odette" من قبل فريق "Arch.Pro" من كراسنويارسك وسان بطرسبورغ للجمهور في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الثلج السحري لسيبيريا".

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة ضخمة مرسومة على الجليد معرضة في المهرجان.

لوحة ضخمة مرسومة على الجليد معرضة في المهرجان. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

لوحة ضخمة مرسومة على الجليد معرضة في المهرجان.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منحوتة من الثلج تحمل اسم "قطرات الثلج" معروضة في المهرجان.

منحوتة من الثلج تحمل اسم &quot;قطرات الثلج&quot; معروضة في المهرجان. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

منحوتة من الثلج تحمل اسم "قطرات الثلج" معروضة في المهرجان.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال ثلجي يحمل اسم "ملكة البستوني" لفريق "Golden Wings" من ياكوتسك معروضة في المهرجان.

تمثال ثلجي يحمل اسم &quot;ملكة البستوني&quot; لفريق &quot;Golden Wings&quot; من ياكوتسك معروضة في المهرجان. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

تمثال ثلجي يحمل اسم "ملكة البستوني" لفريق "Golden Wings" من ياكوتسك معروضة في المهرجان.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فريق "بود سنيكي" (قطرات الثلج) الروسي من كراسنويارسك يعمل على إنشاء تمثال ثلجي يحمل اسم الفريق "قطرات الثلج".

فريق &quot;بود سنيكي&quot; (قطرات الثلج) الروسي من كراسنويارسك يعمل على إنشاء تمثال ثلجي يحمل اسم الفريق &quot;قطرات الثلج&quot;. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فريق "بود سنيكي" (قطرات الثلج) الروسي من كراسنويارسك يعمل على إنشاء تمثال ثلجي يحمل اسم الفريق "قطرات الثلج".

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يشاهدون المنحوتات الجليدية في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الجليد السحري لسيبيريا" على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك.

مواطنون يشاهدون المنحوتات الجليدية في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد &quot;الجليد السحري لسيبيريا&quot; على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يشاهدون المنحوتات الجليدية في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الجليد السحري لسيبيريا" على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء فريق "Stormfrun" من كراسنويارسك يعملون على إنشاء تمثال جليدي يحمل اسم "الربيع".

أعضاء فريق &quot;Stormfrun&quot; من كراسنويارسك يعملون على إنشاء تمثال جليدي يحمل اسم &quot;الربيع&quot;. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء فريق "Stormfrun" من كراسنويارسك يعملون على إنشاء تمثال جليدي يحمل اسم "الربيع".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала