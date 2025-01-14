https://sarabic.ae/20250114/مهرجان-الثلج-السحري-لسيبيريا--1096766346.html
مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"
مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"
سبوتنيك عربي
يشهد جسر ينيسي المركزي في مدينة كراسنويارسك الروسية مهرجان "الجليد السحري لسيبيريا" لعام 2025، حيث يقوم أعضاء من عشرين فريقا من الفنانين بإنشاء عشرة منحوتات... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T11:57+0000
2025-01-14T11:57+0000
2025-01-14T11:57+0000
وسائط متعددة
صور
جليد
ثلوج
سيبيريا
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фото, صور, جليد, ثلوج, سيبيريا
фото, صور, جليد, ثلوج, سيبيريا
مهرجان "الثلج السحري لسيبيريا"
يشهد جسر ينيسي المركزي في مدينة كراسنويارسك الروسية مهرجان "الجليد السحري لسيبيريا" لعام 2025، حيث يقوم أعضاء من عشرين فريقا من الفنانين بإنشاء عشرة منحوتات جليدية وعشرة منحوتات ثلجية، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بالتقاط جميع الصور الساحرة لهذه المنحوتات وجمعها في هذا الألبوم.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط صورة التمثال الجليدي "الجمال النائم" لفريق "آيس زيبيلين" من قرية تشوغوناش في مقاطعة كيميروفو.
فتاة تلتقط صورة التمثال الجليدي "الجمال النائم" لفريق "آيس زيبيلين" من قرية تشوغوناش في مقاطعة كيميروفو.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم النسخة النهائية من تمثال "Odette" من قبل فريق "Arch.Pro" من كراسنويارسك وسان بطرسبورغ للجمهور في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الثلج السحري لسيبيريا".
تقديم النسخة النهائية من تمثال "Odette" من قبل فريق "Arch.Pro" من كراسنويارسك وسان بطرسبورغ للجمهور في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الثلج السحري لسيبيريا".
لوحة ضخمة مرسومة على الجليد معرضة في المهرجان.
منحوتة من الثلج تحمل اسم "قطرات الثلج" معروضة في المهرجان.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
تمثال ثلجي يحمل اسم "ملكة البستوني" لفريق "Golden Wings" من ياكوتسك معروضة في المهرجان.
تمثال ثلجي يحمل اسم "ملكة البستوني" لفريق "Golden Wings" من ياكوتسك معروضة في المهرجان.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
فريق "بود سنيكي" (قطرات الثلج) الروسي من كراسنويارسك يعمل على إنشاء تمثال ثلجي يحمل اسم الفريق "قطرات الثلج".
فريق "بود سنيكي" (قطرات الثلج) الروسي من كراسنويارسك يعمل على إنشاء تمثال ثلجي يحمل اسم الفريق "قطرات الثلج".
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
مواطنون يشاهدون المنحوتات الجليدية في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الجليد السحري لسيبيريا" على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك.
مواطنون يشاهدون المنحوتات الجليدية في المهرجان الدولي التاسع لنحت الثلج والجليد "الجليد السحري لسيبيريا" على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
أعضاء فريق "Stormfrun" من كراسنويارسك يعملون على إنشاء تمثال جليدي يحمل اسم "الربيع".
أعضاء فريق "Stormfrun" من كراسنويارسك يعملون على إنشاء تمثال جليدي يحمل اسم "الربيع".