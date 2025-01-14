استعدادات في الصين لاستقبال العام القمري الجديد

امرأة تختار زينة الرخاء على شكل ثعبان في عام الثعبان في الأبراج الصينية، للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد المقبل.
امرأة تختار زينة الرخاء على شكل ثعبان في عام الثعبان في الأبراج الصينية، للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد المقبل.
طفل يؤدي إشارة النصر على متن قطار، في محطة سكة حديد غربي بكين، الصين.
طفل يؤدي إشارة النصر على متن قطار، في محطة سكة حديد غربي بكين، الصين.
صورة تظهر قطارات على خط التخزين، في محطة سكة حديد نانجينغ الجنوبية، الصين.
صورة تظهر قطارات على خط التخزين، في محطة سكة حديد نانجينغ الجنوبية، الصين.
مسافرون يحملون الحرف الصيني "فو"، والذي يعني الحظ السعيد، في محطة سكة حديد غرب بكين، الصين.
مسافرون يحملون الحرف الصيني "فو"، والذي يعني الحظ السعيد، في محطة سكة حديد غرب بكين، الصين.
امرأة الفوانيس أثناء تسوقها، تشتري زينة الرخاء، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.
امرأة الفوانيس أثناء تسوقها، تشتري زينة الرخاء، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.
الناس يأخذون قسطًا من الراحة، أثناء التسوق في سوق رأس السنة الصينية، الذي أقيم استعدادًا للعام القمري الصيني الجديد، في بكين.
الناس يأخذون قسطًا من الراحة، أثناء التسوق في سوق رأس السنة الصينية، الذي أقيم استعدادًا للعام القمري الصيني الجديد، في بكين.
بائع يرتدي زيًا تقليديًا يساعد رجلاً، بينما يتسوق الناس لشراء زينة الرخاء للعام القمري الصيني المقبل، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.
بائع يرتدي زيًا تقليديًا يساعد رجلاً، بينما يتسوق الناس لشراء زينة الرخاء للعام القمري الصيني المقبل، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.
موظفة بنك تعرض أوراقًا نقدية جديدة وحزمًا حمراء في هونغ كونغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية.
موظفة بنك تعرض أوراقًا نقدية جديدة وحزمًا حمراء في هونغ كونغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية.