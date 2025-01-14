استعدادات في الصين لاستقبال العام القمري الجديد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
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لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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https://sarabic.ae/20250114/1096784696.html
استعدادات في الصين لاستقبال العام القمري الجديد
استعدادات في الصين لاستقبال العام القمري الجديد
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للاستعدادات المقامة في الصين من أجل استقبال العام القمري الجديد. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

استعدادات في الصين لاستقبال العام القمري الجديد

14:45 GMT 14.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للاستعدادات المقامة في الصين من أجل استقبال العام القمري الجديد.
© AP Photo / Andy Wong

امرأة تختار زينة الرخاء على شكل ثعبان في عام الثعبان في الأبراج الصينية، للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد المقبل.

امرأة تختار زينة الرخاء على شكل ثعبان في عام الثعبان في الأبراج الصينية، للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد المقبل. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Andy Wong

امرأة تختار زينة الرخاء على شكل ثعبان في عام الثعبان في الأبراج الصينية، للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد المقبل.

© Getty Images / VCG/VCG

طفل يؤدي إشارة النصر على متن قطار، في محطة سكة حديد غربي بكين، الصين.

طفل يؤدي إشارة النصر على متن قطار، في محطة سكة حديد غربي بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / VCG/VCG

طفل يؤدي إشارة النصر على متن قطار، في محطة سكة حديد غربي بكين، الصين.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة تظهر قطارات على خط التخزين، في محطة سكة حديد نانجينغ الجنوبية، الصين.

صورة تظهر قطارات على خط التخزين، في محطة سكة حديد نانجينغ الجنوبية، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة تظهر قطارات على خط التخزين، في محطة سكة حديد نانجينغ الجنوبية، الصين.

© Getty Images / VCG/Chen Siyang

مسافرون يحملون الحرف الصيني "فو"، والذي يعني الحظ السعيد، في محطة سكة حديد غرب بكين، الصين.

مسافرون يحملون الحرف الصيني &quot;فو&quot;، والذي يعني الحظ السعيد، في محطة سكة حديد غرب بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / VCG/Chen Siyang

مسافرون يحملون الحرف الصيني "فو"، والذي يعني الحظ السعيد، في محطة سكة حديد غرب بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

امرأة الفوانيس أثناء تسوقها، تشتري زينة الرخاء، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.

امرأة الفوانيس أثناء تسوقها، تشتري زينة الرخاء، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

امرأة الفوانيس أثناء تسوقها، تشتري زينة الرخاء، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.

© AP Photo / Andy Wong

الناس يأخذون قسطًا من الراحة، أثناء التسوق في سوق رأس السنة الصينية، الذي أقيم استعدادًا للعام القمري الصيني الجديد، في بكين.

الناس يأخذون قسطًا من الراحة، أثناء التسوق في سوق رأس السنة الصينية، الذي أقيم استعدادًا للعام القمري الصيني الجديد، في بكين. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Andy Wong

الناس يأخذون قسطًا من الراحة، أثناء التسوق في سوق رأس السنة الصينية، الذي أقيم استعدادًا للعام القمري الصيني الجديد، في بكين.

© AP Photo / Andy Wong

بائع يرتدي زيًا تقليديًا يساعد رجلاً، بينما يتسوق الناس لشراء زينة الرخاء للعام القمري الصيني المقبل، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.

بائع يرتدي زيًا تقليديًا يساعد رجلاً، بينما يتسوق الناس لشراء زينة الرخاء للعام القمري الصيني المقبل، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Andy Wong

بائع يرتدي زيًا تقليديًا يساعد رجلاً، بينما يتسوق الناس لشراء زينة الرخاء للعام القمري الصيني المقبل، في بازار رأس السنة الجديدة في بكين.

© Getty Images / China News Service/VCG/Li Zhihua

موظفة بنك تعرض أوراقًا نقدية جديدة وحزمًا حمراء في هونغ كونغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية.

موظفة بنك تعرض أوراقًا نقدية جديدة وحزمًا حمراء في هونغ كونغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / China News Service/VCG/Li Zhihua

موظفة بنك تعرض أوراقًا نقدية جديدة وحزمًا حمراء في هونغ كونغ مع اقتراب رأس السنة القمرية الصينية.

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