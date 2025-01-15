https://sarabic.ae/20250115/أقوى-20-دولة-في-العالم-من-حيث-القوة-النارية-1096813356.html
أقوى 20 دولة في العالم من حيث القوة النارية
أقوى 20 دولة في العالم من حيث القوة النارية
سبوتنيك عربي
تعتمد القوة النارية في أي جيش على عدة عوامل، تشمل حجم الجيش، نوعية الأسلحة المتاحة، تقنيات الدفاع والهجوم، والقدرة على التصنيع العسكري، فضلاً عن القوة النووية،... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T14:40+0000
2025-01-15T14:40+0000
2025-01-15T14:40+0000
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انفوجرافيك, инфографика
أقوى 20 دولة في العالم من حيث القوة النارية
تعتمد القوة النارية في أي جيش على عدة عوامل، تشمل حجم الجيش، نوعية الأسلحة المتاحة، تقنيات الدفاع والهجوم، والقدرة على التصنيع العسكري، فضلاً عن القوة النووية، تعرّف على أقوى 20 دولة في العالم من حيث القوة النارية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل وكالة "سبوتنيك".