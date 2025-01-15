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مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
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https://sarabic.ae/20250115/الرئيس-الكوري-المعزول-ينشر-أول-رسالة-بخط-يده-بعد-احتجازه-فماذا-كتب؟-1096817202.html
الرئيس الكوري المعزول ينشر أول رسالة بخط يده بعد احتجازه.. فماذا كتب؟
الرئيس الكوري المعزول ينشر أول رسالة بخط يده بعد احتجازه.. فماذا كتب؟
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، أول رسالة مكتوبة بخط يده منذ احتجازه، أكد فيها أن "الأحكام العرفية ليست جريمة". 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T16:23+0000
2025-01-15T16:23+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن يون قوله بأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، التي لم تدم طويلا، من أعمال الحكم، مكررا ادعاءاته السابقة بعد ساعات من توقيفه من قبل المحققين لاستجوابه بشأن تهمة التمرد في سياق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأوضح "يون" معلقا على صورة نشرها لرسالته المكتوبة بخط يده أن "الأحكام العرفية ليست جريمة. الأحكام العرفية هي ممارسة للسلطة الرئاسية للتغلب على أزمة وطنية"، مؤكدا أن إقالته استندت إلى رواية تساوي بين إعلان الأحكام العرفية والتمرد، واصفا إياها بـ"السخيفة حقا".وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أيضا سحب المعارضة مؤخرا لتهمة التمرد في دعوى العزل أمام المحكمة الدستورية، واصفا إياها بـ"العزل الاحتيالي".يذكر أن رسالة "يون" تأتي في الوقت الذي رفض فيه الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه أمام مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، اليوم الأربعاء، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.وأكدت وحدة التحقيق المشتركة التي تتكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والمكتب الوطني للتحقيقات، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، في إشعار قصير أنه تم القبض على يون في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
https://sarabic.ae/20250115/توقيف-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزولصور-1096799930.html
https://sarabic.ae/20250110/كوريا-الجنوبية-رئيس-جهاز-الأمن-الرئاسي-يستقيل-ويحذر-من-اشتباكات-بين-الوكالات-الحكومية-1096668770.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار

الرئيس الكوري المعزول ينشر أول رسالة بخط يده بعد احتجازه.. فماذا كتب؟

16:23 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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نشر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، أول رسالة مكتوبة بخط يده منذ احتجازه، أكد فيها أن "الأحكام العرفية ليست جريمة".
ونقلت وكالة "يونهاب" عن يون قوله بأن محاولته لفرض الأحكام العرفية، التي لم تدم طويلا، من أعمال الحكم، مكررا ادعاءاته السابقة بعد ساعات من توقيفه من قبل المحققين لاستجوابه بشأن تهمة التمرد في سياق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأوضح "يون" معلقا على صورة نشرها لرسالته المكتوبة بخط يده أن "الأحكام العرفية ليست جريمة. الأحكام العرفية هي ممارسة للسلطة الرئاسية للتغلب على أزمة وطنية"، مؤكدا أن إقالته استندت إلى رواية تساوي بين إعلان الأحكام العرفية والتمرد، واصفا إياها بـ"السخيفة حقا".
Арест временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Еля по обвинению в мятеже - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول...صور
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وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أيضا سحب المعارضة مؤخرا لتهمة التمرد في دعوى العزل أمام المحكمة الدستورية، واصفا إياها بـ"العزل الاحتيالي".
يذكر أن رسالة "يون" تأتي في الوقت الذي رفض فيه الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه أمام مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، اليوم الأربعاء، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
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كوريا الجنوبية.. رئيس جهاز الأمن الرئاسي يستقيل ويحذر من اشتباكات بين الوكالات الحكومية
10 يناير, 20:29 GMT
وأكدت وحدة التحقيق المشتركة التي تتكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والمكتب الوطني للتحقيقات، ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، في إشعار قصير أنه تم القبض على يون في الساعة 10:33 صباحا بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).
وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات على متنها يون تتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سول، قبل احتجازه في مركز احتجاز سول في يوانغ الذي يقع على بعد 5 كيلومترات فقط من المكتب.
وسيتعين على المكتب اتخاذ قرار خلال 48 ساعة فيما إذا كان سيطلب مذكرة اعتقال منفصلة لاحتجاز يون لمدة 20 يوما للاستجواب أو سيطلق سراحه، وأصبح يون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
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