https://sarabic.ae/20250115/تحطم-طائرة-للشرطة-الإيرانية-ومقتل-قائدها-واثنين-من-طاقمها-فيديو-1096809201.html
تحطم طائرة للشرطة الإيرانية ومقتل قائدها واثنين من طاقمها... فيديو
تحطم طائرة للشرطة الإيرانية ومقتل قائدها واثنين من طاقمها... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة أفراد من قوات الشرطة الإيرانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمالي إيران. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T12:37+0000
2025-01-15T12:37+0000
2025-01-15T12:37+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني أثناء قيامها بمهمة تدريبية.وتواصل السلطات الإيرانية التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة للعطل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة.
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم طائرة للشرطة الإيرانية ومقتل قائدها واثنين من طاقمها... فيديو
لقي ثلاثة أفراد من قوات الشرطة الإيرانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمالي إيران.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني أثناء قيامها بمهمة تدريبية.
وأسفر الحادث عن وفاة الكابتن خوانساري، مدرب الطيران، والعقيد إبراهيم زاده، مساعد الطيار، والعقيد فیضي، مهندس الطيران.
وتواصل السلطات الإيرانية التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة للعطل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة.