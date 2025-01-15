https://sarabic.ae/20250115/خلاف-محتدم-بين-نائبتين-أمريكيتين-كاد-يتحول-إلى-مواجهة-خارج-القاعة-فيديو-1096817411.html
خلاف محتدم بين نائبتين أمريكيتين كاد يتحول إلى مواجهة خارج القاعة... فيديو
خلاف محتدم بين نائبتين أمريكيتين كاد يتحول إلى مواجهة خارج القاعة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي نقاشا حادا بين عضوة الكونغرس نانسي مايس (جمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا) وزميلتها جاسمين كروكيت (ديمقراطية عن ولاية... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T16:33+0000
2025-01-15T16:33+0000
2025-01-15T16:33+0000
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وفي خضم التلاسن الحاد، رفعت مايس سقف التحدي بسؤالها لكروكيت عما إذا كانت ترغب في "الخروج من القاعة"، ما أعطى انطباعا وكأنها تدعو لتجاوز النقاش الكلامي إلى مواجهة جسدية.وحسب وسائل إعلام أمريكية، اندلع الخلاف بين المشرعتين عقب إقرار مجلس النواب مشروع قانون يمنع الطلاب المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات الفتيات.وقالت كروكيت: "يبدو أن مايس تستمر في ترديد كلمة (متحول، متحول، متحول) لإثارة مخاوف الناس. استمعي يا طفلتي".وردت مايس بغضب قائلة: "أنا لست طفلة. لا تناديني طفلة. أنا لست طفلة"، ما دفع رئيس اللجنة، جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي)، إلى التدخل للمطالبة بالنظام، لكن المشادة استمرت.وفي محاولة للدفاع عن كروكيت، قال النائب ماكسويل فروست (ديمقراطي عن ولاية فلوريدا) إن "مايس حرّضت على العنف ضدها".ولكن كومر علق ذلك بأن تصريح مايس لم يكن دعوة للعنف، مشيرا إلى أنه ربما كان اقتراحا للخروج لتناول القهوة أو حتى بعض المشروبات.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, الأخبار
خلاف محتدم بين نائبتين أمريكيتين كاد يتحول إلى مواجهة خارج القاعة... فيديو
شهدت جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي نقاشا حادا بين عضوة الكونغرس نانسي مايس (جمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا) وزميلتها جاسمين كروكيت (ديمقراطية عن ولاية تكساس).
وفي خضم التلاسن الحاد، رفعت مايس سقف التحدي بسؤالها لكروكيت عما إذا كانت ترغب في "الخروج من القاعة"، ما أعطى انطباعا وكأنها تدعو لتجاوز النقاش الكلامي إلى مواجهة جسدية.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، اندلع الخلاف بين المشرعتين عقب إقرار مجلس النواب مشروع قانون يمنع الطلاب المتحولين جنسيا من المشاركة في رياضات الفتيات.
وقالت كروكيت: "يبدو أن مايس تستمر في ترديد كلمة (متحول، متحول، متحول) لإثارة مخاوف الناس. استمعي يا طفلتي".
وردت مايس بغضب قائلة: "أنا لست طفلة. لا تناديني طفلة. أنا لست طفلة"، ما دفع رئيس اللجنة، جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي)، إلى التدخل للمطالبة بالنظام، لكن المشادة استمرت.
وفي محاولة للدفاع عن كروكيت، قال النائب ماكسويل فروست (ديمقراطي عن ولاية فلوريدا) إن "مايس حرّضت على العنف ضدها".
ولكن كومر علق ذلك بأن تصريح مايس لم يكن دعوة للعنف، مشيرا إلى أنه ربما كان اقتراحا للخروج لتناول القهوة أو حتى بعض المشروبات.