https://sarabic.ae/20250115/مقتل-20-فلسطينيا-بغارات-إسرائيلية-على-غزة-بعد-إعلان-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096825688.html
مقتل 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
مقتل 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن 20 فلسطينيا على الأقلّ قتلوا في سلسلة غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T23:29+0000
2025-01-15T23:29+0000
2025-01-15T23:29+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن 20 فلسطينيا على الأقلّ قتلوا في سلسلة غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدا".وأشار الدفاع المدني إلى انتشال 12 قتيلا وعدد من الجرحى جراء قصف الجيش الإسرائيلي مربعاً سكنياً بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250115/بيان-الوسطاء-بشأن-اتفاق-الهدنة-في-غزة-التفاصيل-الكاملة-1096823943.html
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل
مقتل 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن 20 فلسطينيا على الأقلّ قتلوا في سلسلة غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أن 20 فلسطينيا على الأقلّ قتلوا في سلسلة غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدا".
وأشار الدفاع المدني إلى انتشال 12 قتيلا وعدد من الجرحى جراء قصف الجيش الإسرائيلي مربعاً سكنياً بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.