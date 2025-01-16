https://sarabic.ae/20250116/الحكومة-السودانية-تندّد-بالعقوبات-الأمريكية-غير-الأخلاقية-1096854048.html
الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأمريكية "غير الأخلاقية" ضد البرهان
الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأمريكية "غير الأخلاقية" ضد البرهان
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عقوبات أمريكية "غير أخلاقية" أُعلن الخميس فرضها على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T23:26+0000
2025-01-16T23:26+0000
2025-01-16T23:47+0000
اتفاق السودان
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وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة"، بعد 21 شهرًا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان "يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية".وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، المتهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".واتّهمت وزارة الخزانة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد مدارس وأسواق ومستشفيات، وبمنع إيصال مساعدات، و"استخدام الحرمان من الطعام تكتيكا حربيا".وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إنّ الخطوات المتّخذة اليوم "تسلّط الضوء على التزامنا بالتوصل إلى وضع حد لهذا النزاع".وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين".وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على دقلو وقوات الدعم السريع في السابع من يناير/كانون الثاني، متهمة المجموعة بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور السوداني.
https://sarabic.ae/20250107/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-حميدتي-وتتهم-الدعم-السريع-بارتكاب-جرائم-حرب-في-السودان-1096570498.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأمريكية "غير الأخلاقية" ضد البرهان
23:26 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 23:47 GMT 16.01.2025)
رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عقوبات أمريكية "غير أخلاقية" أُعلن الخميس فرضها على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية".
وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة"، بعد 21 شهرًا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان "يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية".
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، المتهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".
واتّهمت وزارة الخزانة الجيش السوداني بتنفيذ هجمات ضد مدارس وأسواق ومستشفيات، وبمنع إيصال مساعدات، و"استخدام الحرمان من الطعام تكتيكا حربيا".
وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إنّ الخطوات المتّخذة اليوم "تسلّط الضوء على التزامنا بالتوصل إلى وضع حد لهذا النزاع".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على دقلو وقوات الدعم السريع
في السابع من يناير/كانون الثاني، متهمة المجموعة بارتكاب "إبادة جماعية" في إقليم دارفور السوداني.