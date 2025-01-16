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https://sarabic.ae/20250116/تقارير-تكشف-عن-قرار-صادم-اتخذه-الأهلي-المصري-بحق-أكرم-توفيق-1096838898.html
تقارير تكشف عن "قرار صادم" اتخذه الأهلي المصري بحق أكرم توفيق
تقارير تكشف عن "قرار صادم" اتخذه الأهلي المصري بحق أكرم توفيق
سبوتنيك عربي
تحدثت تقارير إعلامية عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر اتخاذ موقف وصف بالصادم تجاه لاعبه أكرم توفيق، الذي ينتهي عقده في صيف 2025. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T12:22+0000
2025-01-16T12:22+0000
مجتمع
رياضة
نادي الأهلي
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وقال موقع "إرم نيوز" إن أكرم توفيق يميل إلى الموافقة على عرض حصل عليه من نادي الشمال القطري للانضمام لصفوف الفريق مقابل مبلغ مالي مغر بعكس المعروض عليه من إدارة النادي الأهلي.ونقل الموقع عن مصدر داخل النادي الأهلي المصري، قوله إن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، أخبر أكرم توفيق بالموافقة على رحيله، حيث ينتظر منه إحضار عرض رسمي في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن "محمود الخطيب، رئيس النادي، يفكر بقوة بعرض أكرم توفيق للبيع بشكل معلن أمام الجماهير، خاصة أن اللاعب رفض تمديد عقده مع النادي نظرا لضعف المقابل المالي".وأضاف المصدر أن "إدارة الأهلي قررت غلق باب المفاوضات مع أكرم توفيق بعد عملهم بالفعل بتوقيعه للشمال القطري، حيث بات في حكم المؤكد رحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم الجاري".يذكر ان أكرم توفيق كان قد انضم إلى ناشئي الأهلي، عام 2016، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد عامين، ثم انتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحتى الآن، وخاض اللاعب 128 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.
https://sarabic.ae/20250112/إغماء-وسام-أبو-علي-على-متن-طائرة-الأهلي-المصري-1096715283.html
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رياضة, نادي الأهلي, منوعات, الأخبار
رياضة, نادي الأهلي, منوعات, الأخبار

تقارير تكشف عن "قرار صادم" اتخذه الأهلي المصري بحق أكرم توفيق

12:22 GMT 16.01.2025
© Getty Images / Mohamed Farag - FIFAأكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري
أكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Mohamed Farag - FIFA
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تحدثت تقارير إعلامية عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر اتخاذ موقف وصف بالصادم تجاه لاعبه أكرم توفيق، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.
وقال موقع "إرم نيوز" إن أكرم توفيق يميل إلى الموافقة على عرض حصل عليه من نادي الشمال القطري للانضمام لصفوف الفريق مقابل مبلغ مالي مغر بعكس المعروض عليه من إدارة النادي الأهلي.
ونقل الموقع عن مصدر داخل النادي الأهلي المصري، قوله إن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، أخبر أكرم توفيق بالموافقة على رحيله، حيث ينتظر منه إحضار عرض رسمي في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن "محمود الخطيب، رئيس النادي، يفكر بقوة بعرض أكرم توفيق للبيع بشكل معلن أمام الجماهير، خاصة أن اللاعب رفض تمديد عقده مع النادي نظرا لضعف المقابل المالي".
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
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إغماء وسام أبو علي على متن طائرة الأهلي المصري
12 يناير, 10:50 GMT
وأضاف المصدر أن "إدارة الأهلي قررت غلق باب المفاوضات مع أكرم توفيق بعد عملهم بالفعل بتوقيعه للشمال القطري، حيث بات في حكم المؤكد رحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم الجاري".
يذكر ان أكرم توفيق كان قد انضم إلى ناشئي الأهلي، عام 2016، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بعد عامين، ثم انتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحتى الآن، وخاض اللاعب 128 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
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