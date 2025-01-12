https://sarabic.ae/20250112/إغماء-وسام-أبو-علي-على-متن-طائرة-الأهلي-المصري-1096715283.html
إغماء وسام أبو علي على متن طائرة الأهلي المصري
إغماء وسام أبو علي على متن طائرة الأهلي المصري
سبوتنيك عربي
تعرض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لحالة إغماء أثناء عودة فريقه الأهلي المصري من عاصمة ساحل العاج (كوت دي فوار) أبيدجان إلى القاهرة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T10:50+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول بمطار القاهرة، أن وسام أبو علي، أصيب بحالة إغماء، فجر اليوم الأحد، إثر تعرضه لهبوط (في ضغط الدم) على متن الطائرة القادمة من كوت ديفوار، وأن اللاعب خضع للإسعافات اللازمة من قبل طبيب الحجر الصحي وغادر بعدها.وأوضح الموقع أن "إغماء وسام أبو علي، أعاد للأذهان موقف صعب تعرض له قبل 4 سنوات في أثناء احترافه في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، حين سقط مغشيا عليه، يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2021 على أرض ملعب مباراة فينديسل ولينجبي نتيجة توقف قلبه، وتم نقله للمستشفى وخضوعه للعلاج".وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري، عن مفاجأة غير سارة بشأن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، وذلك فيما يتعلق بإصابته.ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر، قوله إن "وسام أبو علي، مهدد بسبب الإصابة، بالغياب عن مواجهة الأهلي أمام فريق استاد أبيدجان، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".يشار إلى أن أبو علي، كان قد أصيب خلال معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في الأجندة الدولية الماضية.
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رياضة, منوعات, نادي الأهلي, الأخبار
رياضة, منوعات, نادي الأهلي, الأخبار
إغماء وسام أبو علي على متن طائرة الأهلي المصري
تعرض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لحالة إغماء أثناء عودة فريقه الأهلي المصري من عاصمة ساحل العاج (كوت دي فوار) أبيدجان إلى القاهرة.
ونقل موقع
"مصراوي" عن مصدر مسؤول بمطار القاهرة، أن وسام أبو علي، أصيب بحالة إغماء، فجر اليوم الأحد، إثر تعرضه لهبوط (في ضغط الدم) على متن الطائرة القادمة من كوت ديفوار، وأن اللاعب خضع للإسعافات اللازمة من قبل طبيب الحجر الصحي وغادر بعدها.
وأوضح الموقع أن "إغماء وسام أبو علي، أعاد للأذهان موقف صعب تعرض له قبل 4 سنوات في أثناء احترافه في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، حين سقط مغشيا عليه، يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2021 على أرض ملعب مباراة فينديسل ولينجبي نتيجة توقف قلبه، وتم نقله للمستشفى وخضوعه للعلاج".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري، عن مفاجأة غير سارة بشأن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، وذلك فيما يتعلق بإصابته.
ونقلت صحيفة
"الوطن" عن المصدر، قوله إن "وسام أبو علي، مهدد بسبب الإصابة، بالغياب عن مواجهة الأهلي أمام فريق استاد أبيدجان، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".
25 ديسمبر 2024, 12:07 GMT
يشار إلى أن أبو علي، كان قد أصيب خلال معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في الأجندة الدولية الماضية.